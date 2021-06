No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Mundo rayuela

Si alguno notó que las calles canarias lucen más coloridas es porque la Unidad de Animación Sociocultural del gobierno de Canelones está desarrollando la propuesta de Amaneceres Lúdicos en distintos espacios públicos del departamento. Así que en principio están pintando juegos de piso diseñados por el equipo de talleristas, recreadores y muralistas. Estas intervenciones se vienen desarrollando por los distintos municipios: ciudad de Canelones, San Ramón, San Bautista, Migues, Salinas y Parque del Plata. “Es el desafío que nos pone esta situación de pandemia, en la que debemos reinventarnos en cuanto a poder generar propuestas recreativas que aporten a la comunidad y que mantengan los protocolos de cuidados correspondientes”, comentó Lorenzo Figueredo, referente de la unidad. La movida empezó los primeros días de junio y se extenderá hasta fin de mes. “La intención es ver cómo son recibidas, seguir coordinado para realizarlas en más espacios y evaluar qué otras intervenciones podemos hacer”, agregó.

Desafío de diseño

Desafío MOOS, un concurso organizado por Tres Cruces Shopping que combina diseño y tendencias, se reinventa en formato digital e invita a estudiantes de moda, fotografía y video a demostrar su creatividad. Este año, diez duplas competirán por presentar el mejor shooting y fashion movie con prendas y accesorios de los locales del centro de compras. El desafío consistirá en crear dos estilismos confortables: uno casual y otro extravagante, que serán registrados durante una sesión con modelos. Las piezas de la producción serán exhibidas en fotografías de gran tamaño en el shopping durante dos semanas. Los aspirantes contarán con el apoyo de especialistas de distintos rubros y podrán participar en un taller con la productora de moda argentina Ash Mateu (Inside Studio). Hasta el 4 de julio hay plazo para inscribirse en trescruces.com.uy/desafio-moos/desafio-moos-2021/

Muestra de desconexión

“Mensaje enviado” es el título de la muestra de los alumnos de cuarto año del Taller López, de la Facultad de Bellas Artes. Entre los trabajos figura Innerxión__, de la duraznense Magdalena Arantzazú, quien desarrolló un trabajo colaborativo en formato de desafío: invitarse a vivir sin celular durante al menos tres días. La reinterpretación artística de ese experimento podrá verse a partir de hoy a las 17.00 y hasta el domingo en el Parque de la Amistad (Rivera 3254). La organización invita a colaborar con un alimento no perecedero y cumplir con las normas sanitarias (uso de tapaboca y distanciamiento físico). La pieza “propone cuestionar el uso del _smartphone y genera un escenario propicio para profundizar en las relaciones interpersonales, así como profundizar en cuestiones del ser”.

Actividades por ELA

Tenemos ELA Uruguay es una organización sin fines de lucro compuesta por personas afectadas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), familiares y amigos, que se financia con aportes solidarios. En el marco del Día Mundial de la ELA, que se celebró el 21 de junio, la organización hace una serie de jornadas virtuales sobre la enfermedad y los avances para su tratamiento. Como parte de ellas, mañana a las 20.00 se estrenará El/LA, un viaje para reinventarse, la historia de Teresita Pasek, una paciente con ELA contada e interpretada por su hijo, Eduardo Santos Pasek, con dirección de Jesús Dávila y María Morales. La obra estará disponible hasta el domingo 27 en el canal de Youtube de Tenemos ELA.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y mortal, que afecta las neuronas motoras responsables de controlar los músculos voluntarios que se encuentran en el cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal.

Burbuja en el CCE

El próximo taller del ciclo Burbuja Literaria, que propicia el Centro Cultural de España (CCE), estará a cargo de Mercedes Estramil. Bajo la consigna “El día después: cómo contarlo”, los encuentros virtuales serán el 9, 16, 23 y 30 de julio, de 18.00 a 20.00. “Horacio Quiroga exhortó a no escribir bajo el imperio de la emoción. No es fácil para casi nadie ni lo fue para él. En el año pospandemia es de suponer que nos alejaremos de ese imperio, pero tanto si lo dejamos atrás como si no, las posibilidades de elaborar un relato con una crisis mundial tan singular se potencian”, es el mensaje a los participantes. Las inscripciones están abiertas hasta el 1º de julio en www.cce.org.uy.

Conversatorio sobre género

Este viernes a las 18.00 se realizará de modo online el conversatorio sobre género organizado por el Municipio B, Esta instancia tratará acerca del acoso en espacios públicos. Para ser parte del intercambio es necesario anotarse por el 098 590 614 para obtener el link y el código de acceso.