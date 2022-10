Gran cometeada en barrios del municipio B

El sábado, 8 de octubre, a partir de las 10.00, las infancias de los barrios del Municipio B están invitadas a una megacometeada. ¿Que la última cometa quedó enredada en unos cables de luz? Está prevista la entrega de forma gratuita de 1.500 cometas, que se podrán retirar en cinco puntos instalados en Aguada, Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo y Parque Rodó. Igual que años anteriores, se realizará por orden de llegada hasta terminar el inventario.

En 2007 la Intendencia de Montevideo en acuerdo con la Junta Departamental declaró el 21 de setiembre Día de la Cometa, Barrilete o Pandorga. Esta resolución se basó en “la preocupación y la voluntad de rescatar y reivindicar una de las tradiciones más difundidas y significativas de la infancia montevideana”.

La actividad de este fin de semana es organizada por la Comisión de Cultura del Concejo Vecinal 1 y 2 junto al Municipio B. La edición 2022 tiene como novedad que las cometas son artesanales y fueron adquiridas mediante un llamado dirigido a colectivos artísticos, artesanales y pequeñas empresas y emprendimientos. Por eso, del total de las cometas, la mitad serán “poéticas” y las restantes 750 son de distintos colores y formatos. Las poéticas tendrán en su diseño versos o estrofas de creadores nacionales y fueron realizadas por el Colectivo Poetas y la editorial independiente Deletreo Ediciones.

Originarias de la antigua China, las cometas integran el patrimonio cultural en tanto repertorio cultural folclórico y juego tradicional, apuntan desde ese municipio. Los puntos de encuentro y entrega de cometas son los siguientes: Daniel Fernández Crespo y Hocquart, Rambla República de Francia y Alzáibar, Rambla Argentina entre Paraguay y Domingo Petrarca, Cebollatí entre Minas y Lorenzo Carnelli, y Rambla Presidente Wilson entre Juan D Jackson y Pablo de María.

Recorridos temáticos

» Una forma alternativa de conocer el arte urbano es inscribirse para los recorridos gratuitos que organiza Art & Bike, proyecto ganador del concurso Imagina Montevideo 2020: ladiaria.com.uy/Ukz. Quedan salidas pendientes el 8, el 15 y el 22 de octubre a las 10.00 para observar la ciudad con otros tiempos. Recomiendan llevar bici, casco, cintas reflectivas y llegar 9.45 al punto de encuentro: Soriano y Santiago de Chile (atrás de la Intendencia).

» Un tour peatonal erótico saldrá el sábado 8 a las 18.00 de la plaza Matriz y recorrerá Ciudad Vieja recordando las provocaciones del dandy Roberto de las Carreras, así como los guiños e insinuaciones de los textos de Marosa di Giorgio, Armonía Somers, Cristina Peri Rossi, Delmira Agustini e Idea Vilariño, en vínculo con la zona transitada. El contingente visitará más tarde la galería de arte erótico Club de París, donde será recibido por una performance de Flopi Peych, y para rematar merendará en La Penería. El tour tiene un costo de $ 500. Por más información, dirigirse a las cuentas @peatonaltours en Instagram y Facebook, el correo [email protected] y el WhatsApp 094 800 930.

Vilardevoz en el Solís

En el marco de los 25 años de Radio Vilardevoz, la troupe radiofónica desembarcará en el teatro Solís este sábado para transmitir desde allí de 10.00 a 14.00. Así que invitan a seguir el #locosporelsolis y a celebrar estos “25 años desmanicomializando y aportando a un cambio en el imaginario social sobre aquellas personas a las que señalamos como locas, enfermas, raras”. Quienes tengan ganas de ir deben saber que la entrada es libre y los artistas confirmados son Maine Hermo, Gastón Rodríguez, murga La Cascarria y el coro Sobreviví Cantando.

Casa de Walter Tournier. Foto: Bettina Franco

Casa de artistas

Quizás tres años atrás no se enteró y el fin de semana del Patrimonio no llegó a tiempo. Pues bien, anote: este sábado de 10.00 a 14.00, en Anzani 2015, Walter Tournier y Lala Severi vuelven a abrir su casa/taller con entrada libre para exponer y vender sus obras. El aroma a jazmín del país invade agradablemente al recién llegado, que es recibido con un folleto sobre el inmueble, mutante como un ser vivo, y sus inquietos habitantes. En él Gabriel Peveroni cuenta que un sauce llorón, un ligustro y un níspero son los árboles más antiguos del predio, nonagenarios, de la época en que se edificó la casa, y que sus moradores se encargaron no sólo de agregarle follajes sino inusuales objetos para un jardín: una sulfatadora con tanque de cobre, un mural de hierro, un molino de viento de carga eléctrica.

Pero mucho antes de seguir los sinuosos caminos del patio interior, donde pinturas digitales impresas, grabados, originales a tinta y esculturas se yerguen como parte de lo sembrado, el visitante podrá ir descubriendo las colecciones agrupadas en distintos sectores de la casa: cerámicas indígenas (de cuando Tournier vivió en Perú, y de los viajes que emprendieron juntos), máscaras africanas, máquinas y filmadoras de los inicios de la fotografía. En la biblioteca, los libros sobre arqueología se tutean con los de animación. Al fondo de la casa, un sector de metales, uno de maderas y los sets de la serie Los Tatitos o de películas como Selkirk y cortos como Soberano papeleo muestran las entrañas de esos y otros personajes. En la terraza, la huerta y más obras y maquetas para curiosear.