El viernes 28 de octubre a las 13.00 larga LevelUY, un evento que promueve la cultura y las oportunidades de desarrollo de los videojuego en Uruguay y la región. La jornada, que solía hacerse en la Torre de las Telecomunicaciones y después de dos ediciones obligadamente online, ahora se muda a Sinergia Palermo (Gonzalo Ramírez 1676), consiste en workshops, charlas, exposición de videojuegos nacionales, y el cierre con la ceremonia del Concurso Nacional de Videojuegos. Organizado por la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos, Miem-Dinatel, Uruguay XXI, Ministerio de Educación y Cultura, Antel e Ingenio, el encuentro es con entradas sin costo, pero requiere el registro previo en ladiaria.com.uy/UlJ.

“Si bien está pensado para desarrolladores de videojuegos, me parece que puede nutrir a otros públicos y que sean parte”, indica Laia Barboza, más conocida como Laia Bee, su nick laboral, ya que es la presidenta de la Cámara de Videojuegos y cofundadora de Pincer Games. Para ella y sus colegas es importante “abrir nuestro evento a más públicos, porque normalmente estamos encerrados en lo que es desarrolladores pero nos re sirve que otras áreas conozcan acerca de LevelUy, personas que de alguna manera están trabajando con la tecnología y les llama la atención la industria. También padres que quieran llevar a sus hijos que no saben dónde estudiar y de repente quieren conocer qué está pasando en materia de oferta educativa, porque va a haber presencia de instituciones que ofrecen carreras relacionadas a videojuegos, o para saber qué está pasando, ya que hay charlas no solamente técnicas sino de interés más general, sobre narrativa, sobre construcción de equipos en tecnología”.

Para este tipo de asistentes probablemente lo que resulte más atractivo sea la exposición y la posibilidad de probar videojuegos de la escena local, aparte de acceder a esas charlas.

En cuanto a los visitantes extranjeros que estarán presentes en LevelUY, Laia Bee destacó que este año la organización se enfocó en “desarrolladores exitosos que provienen de equipos pequeños para poder aprender de ellos y que sea trasladable a nuestro contexto de empresas locales”. Para revisar la lista de expositores: www.leveluy.com.

La consultada cuenta que actualmente son unas 25 las empresas de videojuegos formalizadas y que hay entre 10 y 15 estudios independientes que están iniciando sus proyectos. La pregunta es qué momento atraviesa el sector. “Dentro de las 25 hay distintas realidades: empresas internacionales que establecieron sus oficinas en Uruguay, como Jam City, Etermax y Nimble Giant, entre otras; después hay casos de éxito locales, que empezaron chicas pero ahora tienen más de 50 empleados, como Ironhide Game Studio y luego Pomelo Games, que también creció un montón. Las demás son empresas más bien chicas, desde unipersonales hasta cinco o diez personas”, detalla.

Bee se detiene en otro asunto de peso: “En este momento además hay mucha oferta educativa. En cuanto a nivel terciario tenemos la Universidad Ort, con su licenciatura en lenguajes y medios audiovisuales, y la licenciatura de Bellas Artes, que también da animación y videojuegos; hay distintos cursos privados, como A+ escuela de artes visuales, Bios, Sempai... por suerte hay bastante”. Tampoco descarta la influencia de los distintos apoyos a disposición: “Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura tiene un fondo específico para videojuegos dentro de los Fondos Concursables, el Ministerio de Industria, Energía y Minería tiene también un llamado anual para videojuegos, en el que se premia a dos empresas del sector, Uruguay XXI viene apoyando muy fuerte a la industria, armamos la delegación para ir a distintas ferias internacionales como marca país, armaron la web uruguayvideogames.com, que es como un escaparate para todos los videojuegos de cara a lo internacional, la captación de inversión y compra”.

Con ese panorama, para Laia Bee “están pasando muchas cosas”, sin dudas. “Desde la Cámara estamos desde 2016 trabajando y LevelUY es el evento que tenemos para mostrar lo que hacemos, conectar la industria y seguir potenciando este sector”.

Robots con Lego

Con el kit Lego Spike se armarán diferentes modelos de robots para aprender sobre robótica, sensores, actuadores y programación. El curso está dirigido a niños que ya han tenido algún contacto con programación u otros kits robóticos. Se trata de seis clases para un grupo de 9 a 12 años. Las clases duran dos horas y son de frecuencia semanal. Comienza el miércoles 26 de octubre a las 18.00 en Paysandú 1401 esquina Germán Barbato, y termina el miércoles 7 de diciembre.

Por más datos, comunicarse con [email protected] o anotarse en ladiaria.com.uy/UlI.

Dimensión estética del alimento

Este miércoles a las 18.00 se presenta en la Sociedad Urbana Villa Dolores el proyecto Bocados visuales, de Matilde Lombardi, que fue premiado por los Fondos Concursables para la Cultura 2020. Consiste en una serie de seis eventos (algunos suceden dentro del 10º Encuentro Latinoamericano de Food Design). El primer encuentro es el taller “Dimensiones estéticas no convencionales del alimento”, que tendrá lugar en Luis Bado 3186, primer piso. Todas las acciones estarán ligadas entre sí, “interviniendo desde el arte diferentes espacios donde el alimento suele habitar y transitar: cocina, feria, huerta, espacio gastronómico; y el espectro se amplía, introduciendo la galería de arte y espacios culturales en su recorrido. En definitiva, la propuesta es interpelar a los participantes a partir de una nueva forma de vincularse con el alimento: bajo la consigna de que no hay búsqueda de resultados canónicos gastronómicos, sino situaciones lúdicas para la transformación de la materia y la creación de nuevos platos, gestados desde lo visual. La combinación de nutrientes y el sabor vienen después”.

Los cupos son reducidos y toman inscripciones al 099 218 081.