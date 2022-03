“Muchas de las cosas que están en el libro no las volvería a escribir porque los tiempos han cambiado”, cuenta el argentino Juan Sklar. Además de escritor, es docente, guionista y columnista de radio; de hecho, de este último formato, emitido en el programa de Mario Pergolini en Vorterix, nació Cartas al hijo (editorial Galerna), una adaptación ampliada y mejorada que finalmente se puede conseguir en librerías de Montevideo. “Durante 2017, Juan Sklar le escribió, cada semana, una carta a su hijo Goran, alrededor de la carta, un ensayo, una reflexión y un mar de dudas”, anticipa el prólogo.

Son 15 los temas que el autor aborda y sobre los cuales relata su experiencia personal, para luego, en una carta, hablarle a su hijo y formar una opinión que el pequeño leerá dentro de algunos cuantos años “o tal vez nunca”. La pareja, la adopción, lo natural, la muerte y los hermanos son algunos de ellos. Cierra con una carta final, que dice cosas como “tengo miedo de que la realidad de quien soy te decepcione, de que descubras que no soy lo que durante muchos años creíste que era, me consuela pensar que ningún padre lo es”. Sklar considera esos relatos reunidos “una reflexión pública sobre la paternidad”.

De amor y de miedo

Además de Cartas al hijo, Sklar es autor de las novelas Los catorce cuadernos y Nunca llegamos a la India, la biografía de Silvia Süller, entre otras obras. El sexo y el amor son dos de sus temas más recurrentes y confiesa que luego de haber escrito sobre paternidad, eso no lo perdió. Si bien “hay libros sobre paternidad, justo con estos temas que a mí me atraviesan no. Son cuestiones que me ocupan y me interesan, pero también están porque quiero que mi hijo sepa mi opinión”, explica. Consultado específicamente sobre los asuntos que eligió desarrollar, dice que ojalá su hijo en el futuro charle sobre ellos con él y si no, que pueda leerlos en el libro. “¿Se puede no condicionar la opinión de un hijo? Uno intenta bajar línea y pasar un mensaje que luego agarrará o no, pero siempre bajamos línea y tratamos de influir en los hijos. Siempre”, responde.

En varios tramos el autor expresa cómo con la paternidad sus miedos cambiaron, y que dedicarle cartas a su hijo no es tenerlo todo claro. “Desde que soy chico tengo un sueño recurrente: estamos en la ruta, hay un auto volcado y mi madre, tu abuela, me dice que mi papá se murió. A veces me pasaba estando despierto. En la calle o en el colegio, de pronto tenía la sensación de que mi papá había muerto. Entonces pedía permiso para salir del aula y llamarlo a la oficina. Desde que naciste ya no tengo ese sueño, ni me invade de día el miedo a la muerte de tu abuelo. Lo que me da miedo ahora es que te pase algo a vos”.

Otros párrafos hablan de situaciones a las que teme enfrentarse: “No me entra en la cabeza que algún día nos podamos pelear. No puedo imaginarme un enojo serio o estar sin hablar con vos mucho tiempo; y si alguna vez nos peleamos en serio, siempre, tarde o temprano, te voy a ir a buscar”.

Y también: “Cuando escribía las cartas me preguntaba cómo ser buen padre y ser completamente honesto. ¿Cómo hacerte sentir seguro en este mundo sin faltar a la verdad? Todo es muy frágil, tu padre también. Este libro es para vos, para que lo termines y lo abandones”. Sklar cuenta que en un momento se atormentó pensando en lo que podría pensar su hijo cuando leyera el libro. “Luego lo hablé con otros escritores y llegué a la conclusión de que quizá lo lea de acá a 20 o 30 años, o que ni siquiera lo haga”.

Ahora no agregaría otro libro sobre paternidad. “Escribí ese libro cuando mi hijo mayor tenía un año y medio, ahora tiene seis y medio y tengo otro hijo que ahora tiene la edad que tenía el primero cuando hice el libro”, explica. “Hay muchas cosas de las que están en el libro que ya no escribiría. El hoy se trata de un mundo muy diferente, los tiempos cambian y está buenísimo que eso suceda”.

Otra de las cosas que para el autor han cambiado es el rol de los padres dentro de las reflexiones sobre crianza. “Son más comunes los libros de relatos sobre crianza escritos por madres que por padres, pero eso está empezando a cambiar junto con el rol de los padres en la crianza de sus hijos”, dice. Además, invita a que otros padres se animen a hacerlo, porque es otra forma “de vivir la etapa”.

Conferencia sobre Joséphine Baker

En el marco del mes de la mujer y de la francofonía, la Alianza Francesa invita para el jueves a las 19.30 a la conferencia sobre la artista y miembro de la resistencia francesa Joséphine Baker, quien fue inhumada en el Panteón de París el 30 de noviembre de 2021. La conferencia abordará la estadía de la cantante, bailarina y actriz en Uruguay, momentos de su vida marcados por la segregación y sus acciones dentro de la resistencia en Francia. El doctor en Historia Juan Álvarez Márquez tratará también el vínculo entre el “arte negro” y creadores como Picasso, Figari, Milhaud y De Badet. La entrada es gratuita, aunque con cupos limitados. Para inscribirse: ladiaria.com.uy/Ug9.