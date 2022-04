No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En internet se aplica la misma máxima que cuando un boliche anuncia que el acceso será con “chicas free”: cuando es gratis, el producto sos vos. Y el producto favorito de las empresas relacionadas con internet son los datos de los usuarios. De hecho, desde hace más de una década existe un sector específico de la industria, los data brokers, que son empresas dedicadas a recolectar datos personales para vendérselos a otros. A veces, el cliente es una agencia de publicidad; otras veces, es un gobierno.

¿Cómo acceden los data brokers a la información de los usuarios? Utilizando las cookies de los sitios web. Este sistema, que permite recordar la actividad del usuario en las páginas a las que accede, a veces incorpora rastreadores de terceros, que permiten a las empresas recolectar no sólo la información de un sitio, sino también el resto de la actividad que el usuario tiene dentro de un navegador. De este modo, si por ejemplo el usuario acepta las cookies de un sitio web en el navegador Google Chrome de su celular en un sitio sobre clima, los rastreadores de terceros podrán acceder también a sus búsquedas en Google, los sitios de noticias y los tipos de noticias que lee o el tipo de productos que compra en línea.

Un emprendimiento que lleva desde su fundación luchando por la privacidad y seguridad de los usuarios es Duck Duck Go. Surgido inicialmente como un motor de búsqueda para competir con el de Google, lo que lo ha diferenciado a Duck Duck Go de otros buscadores es su foco en garantizar la privacidad del usuario al hacer búsquedas, evitar los filtros burbuja y no recoger la información que el usuario le proporciona al buscar.

El martes Duck Duck Go decidió dar un paso más y sacar su propio navegador para competir con Google Chrome. En un comunicado, la empresa con sede en Pensilvania anunció que lanzaría primero una versión beta para MacOS y posteriormente una para Windows, buscando que sea tan eficiente como otros navegadores pero garantizando la privacidad de los usuarios.

Duck Duck Go ya tenía un navegador privado para dispositivos móviles, lanzado en 2018, que obtuvo más de 150 millones de descargas desde entonces. Ahora, ampliará esto a las computadoras. “Nuestras aplicaciones móviles hacen que la privacidad sea la predeterminada, sin configuraciones complicadas, sin necesidad de comprender los entresijos de la tecnología, sólo protecciones de privacidad integradas que funcionan, como la búsqueda privada, el bloqueo de rastreadores, la encriptación de sitios web y la protección del correo electrónico”, recordó la empresa en el comunicado.

La empresa estadounidense asegura que, al diseñar la aplicación para que la seguridad esté predeterminada, además de reducir el seguimiento invasivo a los usuarios, también se podrá “acelerar la navegación y eliminar muchas molestias cotidianas, como las ventanas emergentes de consentimiento de cookies”.

El nuevo navegador para computadoras incluirá el motor de búsqueda de Duck Duck Go incorporado, bloqueador de rastreadores automático, protección de cookies emergentes efectiva en 50% de los sitios, un botón de borrado de datos con un solo clic, un sistema de renderizado de sitios web similar al del navegador Safari, y además una reducción en el uso de datos, ya que en la actualidad el navegador para móviles utiliza 60% menos datos que Chrome para cargar las páginas.

¿Esto implica que no se van a almacenar datos útiles como contraseñas o el historial de búsqueda? No. La diferencia está en que esta información se podrá almacenar de forma local en el dispositivo y la empresa no tendrá acceso a ellos.

Otras plataformas

Duck Duck Go no es el único servicio que garantiza la privacidad en la navegación por internet. Existen otros navegadores que utilizan métodos similares y que buscan evitar que los data brokers se beneficien de la navegación.

El caso más conocido es el de Firefox, el navegador de Mozilla. La empresa lo promociona como una plataforma sin “políticas de privacidad sospechosas o puertas traseras para los anunciantes”, con bloqueo de cookies de terceros o rastreadores sociales.

También está Brave, que también garantiza más velocidad al eliminar el contenido oculto de otros sitios web que no implementan navegadores como Chrome, Safari o Microsoft Edge. Dentro de este contenido se incluyen anuncios, cookies y rastreadores sin cookies, así como protección contra malware o técnicas de phishing y rastreo de redirecciones. Un punto que no tienen otros navegadores pero sí Brave es la posibilidad de navegar en Tor, el sistema de enrutamiento de red anónima.

Por último está Ghostery, un servicio alemán que tiene una extensión para computadoras pero también un navegador para aplicaciones móviles de fuente abierta, que también incluye bloqueo de anuncios y rastreadores.