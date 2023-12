Qué hacer en Punta del Este

Punta del Este es el principal destino turístico del país, de eso no hay dudas, y lo es por varias razones. En sus 20 kilómetros, la península no sólo cuenta con playas para todos los gustos –al oeste la Mansa, con vista a la Isla Gorriti, y al este la Brava, con vista a la Isla de Lobos–, desde donde se puede contemplar atardeceres únicos, sino que también se caracteriza por su variedad de servicios, tanto gastronómicos, como hoteleros, además de su agenda cultural y recreativa.

Por sus playas, que son el resultado de la unión entre el Río de la Plata y el océano Atlántico, el balneario es un destino ideal para hacer deportes acuáticos, como el surf, windsurf, jet-ski, motonáutica, vela, pesca y yachting. Desde hace algunos veranos, en las paradas 7 y 8 de la Mansa está la Playa Accesible, un proyecto que lleva adelante la Intendencia de Maldonado, dirigido a personas en situación de discapacidad y adultos mayores. Además, para quienes les gusta disfrutar del sol y la arena junto a sus mascotas, las paradas habilitadas para el ingreso de animales son la 39 y 40 de la Mansa y la 25, 26 y 27 de la Brava.

Si de espectáculos se trata, en Enjoy Punta del Este desde el 22 de diciembre se presenta Piel de Judas, protagonizado por la diva argentina Susana Giménez, que con esta comedia se despedirá de los escenarios. Escrita por Pierre Barillet y Jean-Pierre Grédy, y producida por el argentino Gustavo Yankelevich, cuenta con un elenco integrado por su amigo Antonio Grimau, Manuela Pal, David Masajnik y los uruguayos Patricia Álvarez y Sebastián Slepovich. También en Enjoy, el 20 de enero se presenta Marama, la banda uruguaya liderada por Agustín Casanova. El 1° de febrero, en tanto, se presenta el cantautor uruguayo Jorge Drexler.

Por otra parte, el dj, compositor y productor francés David Guetta regresa a Punta del Este, donde dará un show en un escenario montado en la parada 6 de la Playa Brava, el 2 de enero a las 19.00. Las entradas rondan entre los 3.000 y 7.000 pesos.

Asimismo, en Punta del Este hay una amplia oferta de restaurantes con precios que van de moderados a altos, que están ubicados principalmente sobre el puerto. Se pueden disfrutar de diferentes estilos gastronómicos, como las cocinas mediterránea, vasca, china, japonesa o rioplatense. Si bien la pesca es la protagonista innegable de las cartas, el clásico chivito está entre los favoritos. Para los amantes de lo dulce, en todas las cuadras de Gorlero encontrará al menos una heladería.

Si de compras hablamos, en Juan Gorlero, la calle principal de la ciudad, están situados diversos locales de vestimenta y calzado para todos los gustos. En la paralela a Gorlero, la calle 20 se encuentran las tiendas de ropa más exclusivas, con las últimas tendencias de la moda. Por cierto, el miércoles 20 de diciembre quedará inaugurado Punta Shopping, que debió ser reconstruido tras el incendio ocurrido el 6 de agosto de 2022.

En cuanto al alojamiento, vale recordar que, como forma de promover el turismo interno, el Ministerio de Turismo decretó la exención del IVA en hotelería para los uruguayos, desde el 15 de diciembre hasta el 30 de abril.

La Barra y Manantiales y El Placer

Lo que antes eran antiguos pueblos de pescadores, ahora se han convertido en protagonistas de la temporada esteña. La Barra, Manantiales y El Placer se convirtieron en los balnearios preferidos por los turistas extranjeros ya que además de sus playas, que se forman por el encuentro entre el arroyo Maldonado y el océano Atlántico, están caracterizados por un importante centro comercial y ofertas gastronómicas variadas, galerías de arte y casas de antigüedades, así como por su vida nocturna de pubs y bares.

Desde el comienzo, el ingreso a La Barra es una experiencia divertida por los puentes ondulados Leonel Viera, cuyo tramo número dos quedará habilitado en los próximos días, según anunció la comuna de Maldonado.

Este año Open Park, ubicado en la llamada Zona Joven de El Placer, será sede musical para artistas de primer nivel y de diferentes géneros. En la megacarpa de 40 metros de boca y 80 metros de largo, que abarca 3.200 metros cuadrados, se abrirá la temporada estival el 28 de diciembre con la presentación de la banda argentina Babasónicos, en el marco de su gira “Fuego amigo”, en un show especial junto a Facundo Mohrr, Juan Hansen y Mr. Koolt. La fiesta de rock y electrónica comenzará a partir de las 23.00 hasta las 6.00 de la mañana, y las entradas van desde 2.000 a 6.800 pesos.

Al día siguiente, el 29 de diciembre, a las 21.00 llega la también banda argentina de rock alternativo y pop rock Tan Biónica, con su tour de despedida “La última noche mágica”. Los ingresos van desde los 3.620 pesos a 7.120 pesos. Los días siguientes serán de electrónica: el 30 de diciembre se presenta el dj guatemalteco Gordo, con sus géneros tech, trap y house junto a Jay De Lys de Argentina y Santi Domínguez de Uruguay, desde las 23.00 a las 6.00 de la mañana. Las entradas cuestan entre 2.300 a 4.500 pesos. Para celebrar año nuevo, el 31 se presenta la Pixel New Year’s Eve, una fiesta de géneros variados que comenzará cinco minutos antes de la medianoche y contará con barra libre de bebidas. Los tickets cuestan de 4.800 a 6.000 pesos.

En la ruta 104 kilómetro 4.5 se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry. Inaugurado en enero de 2022, el museo de entrada gratuita, está entre los mejores nuevos museos del mundo para Condé Nast, que lo situó en el quinto lugar de la 26ª edición de la hot list. “Parece el esqueleto de una embarcación futurista que aterrizó en un campo de onduladas praderas salpicadas de eucaliptos”, describió la revista. Resaltó, además, que “en el perímetro pastoral hay esculturas abstractas de mármol talladas por Pablo Atchugarry [...] En el interior hay tres áreas de exhibición principales con una colección permanente de artistas célebres regionales como Julio Le Parc, Carlos Cruz-Diez, Joaquín Torres García y Ernesto Neto”. El museo cuenta con dos salas de exhibición para muestras de artistas internacionales.

Música y naturaleza en Punta Ballena

Uno de los lugares más emblemáticos de Maldonado es Punta Ballena. Con un paisaje marcado por la biodiversidad, la Sierra de la Ballena contiene especies de flores y plantas que sólo crecen allí y permite observar las mejores postales de la península esteña. Ubicada a 20 kilómetros de Punta del Este, ofrece atracciones como el museo Casapueblo, obra del artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, el Arboretum Lussich y el tambo Lapataia.

Entre el 6 y el 10 de enero se llevará adelante la edición número 28 del Festival Internacional de Jazz de Punta del Este, que se celebra en la finca El Sosiego, en Punta Ballena, bajo la dirección musical del clarinetista y saxofonista cubano Paquito D'Rivera. Las entradas tienen un costo de 100 dólares.

Como cada verano y sin excepción, se desarrollará el Festival Medio y Medio entre el 29 de diciembre y el 24 de febrero. Este año, inaugurará Hugo Fattorusso, que celebra su 80° aniversario, el 29 de diciembre a las 22.30. Desde Argentina, llegan el 4 de enero Catupecu Machu, el 5 Axel, el 6 Coti y Los Brillantes, el 11 Fabiana Cantilo, el 12 La Delio Valdez y el 13 El Kuelgue. En febrero, se destaca el show que dará Agarrate Catalina, los días 9 y 10. El 12 tocarán los brasileños Paulinho Moska y María Gadú, y el 17 su compatriota Chico César. Volviendo a Uruguay, el 23 de febrero tocará Peyote Asesino y el 24 Chacho Ramos.

En el Arboretum Lussich, de martes a domingos, se puede realizar senderismo y contemplar las más de 400 especies exóticas de flora y cerca de 60 autóctonas que fueron introducidas por Antonio Lussich. También, los viernes, sábados y domingos de 11.00 a 19.00 se puede visitar el Museo Lussich, que ofrece “una propuesta multimedia que aborda la vida y obra de ese gran personaje y la interpretación del lugar de forma interactiva”. El costo del ingreso es de 150 pesos y los menores de 6 años no pagan.

También en la casona se encuentra el Museo del Azulejo Francés, que cuenta con piezas pintadas a mano que datan del año 1700 en adelante. En 2022 se llevó adelante la remodelación de la construcción y desde entonces cuenta una cafetería con espacio al aire libre en la terraza, tienda de recuerdos, librería y caminos accesibles.

Una visita a la Isla Gorriti

Desde el Puerto de Punta del Este es posible tomar lanchas con un boleto de valor ida y vuelta de 400 pesos para visitar la Isla Gorriti, de una extensión de 71 hectáreas. La isla es Patrimonio Histórico Nacional y es ideal para pasar el día en familia o con amigos. Del lado oeste de la bahía se encuentra la Playa Honda, que cuenta con un parador, y, al norte está Playa Puerto Jardín.

El preferido de los uruguayos: Piriápolis

Producto de la unión de la sierra con el mar, las vistas de Piriápolis son inigualables. La ciudad fundada por el alquimista Francisco Piria en 1890, inspirada en los balnearios europeos de la Belle Epoque, cuenta con opciones variadas de playas como Punta Colorada, Punta Negra, San Francisco, Solís, Las Flores, Playa Verde y Playa Hermosa. También es un destino ideal para pasear en familia por el puerto, la Rambla de los Argentinos, que cuenta con bicisenda. Entre sus atracciones turísticas, está el Argentino Hotel, el Pabellón de Las Rosas, la feria artesanal Paseo de La Pasiva, el emblemático Hotel Colón y la Plaza Armenia. Además, se puede visitar el Castillo de Piria, donde se encuentra un museo abierto al público.

Para los amantes de la naturaleza, está la opción de subir a los cerros Del Toro (252 metros de altura), Pan de Azúcar (380 metros) y San Antonio (130 metros).

El último extremo de Maldonado: José Ignacio

Con hermosas playas y el faro característico, José Ignacio cuenta con locales gastronómicos de primer nivel, como la Huella, considerado uno de los mejores de la región e incluido en la prestigiosa lista de Latin America’s 50 Best Restaurant.

Este verano, entre el 14 y el 21 de enero, se celebrará la 14ª edición del José Ignacio International Film Festival, en el que participará Daniel Dreifuss, productor de películas como All Quiet on the Western Front, que recientemente ganó varios premios Oscar.