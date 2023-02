Este jueves a las 16.00 el museo Gurvich y el Torres García abren el año celebrando Carnaval. Para su primera actividad en equipo, salen al espacio público e invitan a grandes y chicos a sumarse libremente para crear una máscara. Seis educadoras pertenecientes a esas instituciones estarán en el punto de encuentro, que será la plaza Matriz (Ituzaingó entre Sarandí y Rincón). Habrá mesas y espacios para instalarse en el piso también, por eso el taller se suspende en caso de lluvia.

Jimena Delgado, del área educativa del Gurvich, contó que los materiales los proveen los museos, pero que no habrá consignas para quienes se sumen: “No tenemos modelos de máscaras a seguir, la idea es que haya distintas opciones”. Para eso se puede empezar a crear sobre bases de cartón y habrá otro tipo de elementos con vistas a ser utilizados para diseñar ojos, narices, bocas y cualquier agregado que adorne la careta, incluyendo pinturas para dar terminación a la imagen buscada.

“Hemos tenido ya instancias de salir a la calle desde el museo, lo más habitual, en el Día del Patrimonio o la Noche de los Museos”, indicó Delgado, quien señaló que de esta manera se abre ahora un vínculo con el vecino museo Torres García, con la expectativa de que derive en más encuentros.

Escuela de poetas

Este jueves comienza en modalidad presencial, en el barrio Jacinto Vera, el taller “Los mundos orbiculares”, coordinado por José Luis Gadea, Hoski (Goes to Goes, Pez en el Hielo, 2021). Se trata de un ciclo de seis encuentros de lectura y escritura de poesía, que irá hasta fines de marzo. “Partiremos de la lectura de diferentes poetas uruguayxs, centrándonos en las formas particulares de cada uno de construir la imagen poética, y por ende, de construir un universo genuino de lenguaje, para embarcarnos, luego, a escribir nuestros propios poemas, individual y colectivamente. El cierre consistirá en la publicación virtual de una obra generada por el grupo durante el ciclo, en modalidad a definir”, adelanta el escritor.

Por más información: [email protected]

Exploradores en Piriápolis

La autora Virginia Mórtola (Ni Dios sabía, Fin de Siglo, 2022) y la ilustradora Laura Carrasco se vuelven a reunir para conducir unas nuevas “Exploraciones botánicas”, ahora en Piriápolis. Este taller de ilustración y escritura se presenta como “una invitación a explorar la pausa, a descubrir con mirada nueva la naturaleza que nos rodea”. Será un único encuentro, dirigido a jóvenes y adultos, el sábado 25 de febrero de 17.00 a 20.00 en Primitivo, arte y gastronomía, ubicado en el centro del balneario fernandino. Por información e inscripciones: 099 417 428 o 099 669 880.

Mapas metropolitanos

Arte Cartográfico es un proyecto impulsado desde el Área de Economía Creativa a través del programa Rutas Culturales y Creativas y el Instituto Nacional de Artes Visuales de la Dirección Nacional de Cultura. En su quinta edición la convocatoria está enfocada en la región metropolitana, propone que los participantes presenten cartografías artísticas que logren caracterizar las capitales departamentales por sus particularidades históricas, artístico-culturales, sus relaciones sociales y su espacialidad física. Podrán elegir entre las siguientes opciones: Ciudad de Canelones, Montevideo Zona 1: municipio B, Zona 2: municipios A, G y C o Zona 3: municipios D, F, E y Ch.

Las postulaciones se reciben hasta el 30 de marzo en culturaenlinea.uy. Para solicitar las bases: [email protected]

Feria en la Plaza de los Bomberos

Paseo Plaza 33 sigue hasta el viernes en 18 de Julio y Minas de 10.00 a 20.00. Este espacio mensual de comercialización, próximo a cumplir dos años, es autogestionado por 50 emprendimientos vinculados a la Unidad de Economía Social y Solidaria, de la Intendencia de Montevideo, y a distintas organizaciones que apuntan a la inclusión social.