Los viernes y sábados a las 21.00, en el teatro Solís, la Comedia Nacional presentará Nociones básicas para la construcción de puentes, un homenaje a Mario Benedetti en el centenario de su nacimiento, escrito y dirigido por Jimena Márquez. La puesta se define como una bitácora de ensayos de un elenco (a cargo de Fernando Vannet, Florencia Zabaleta, Leandro Íbero Núñez y Stefanie Neukirch) que no logra llegar al día del estreno, y cuatro jóvenes actores que se preguntan qué lugar ocupa la obra de Benedetti en sus vidas.

La dramaturga y directora contó a la diaria que tanto ella como los actores se sentían un poco alejados de la obra de Benedetti, si bien reconocían que había sido parte de su adolescencia. Y desde ese punto decidieron partir para comenzar a pensar el homenaje: “En el primer encuentro nos contamos cuál fue el primer cruce con su obra. Fernando trajo una historia de la infancia, Florencia de la adolescencia, Stefanie del exilio, y Leandro, una anécdota vinculada con su padre. A partir de estos cuatro episodios, que son parte de la obra, comenzamos a crear este trabajo”, explica Márquez.

En la pieza, dice, se cruzan las historias personales del grupo con la necesidad de realizar un homenaje, y fragmentos de su obra que van ingresando a escena. “Durante el proceso, conversamos sobre la dictadura y su peso en la obra de Mario, y cómo todos los que integramos el equipo nacimos durante ese período, y, sin embargo, es un tema del que hemos hablado muy poco. Sentimos que pertenecemos a una generación a la que no se le ha dejado hablar mucho; cargamos el peso de la Generación del 45, que sí la vivió, y que siempre nos ha dicho a nosotros que no sabemos, o que no podemos opinar porque no la vivimos, y desde ahí nos animamos a expresar este puente levadizo de silencio, como llamamos al homenaje, jugando con el poema ‘Contra los puentes levadizos’, que integra la puesta. Así se gestó este híbrido entre biografía, pieza, homenaje y obra inconclusa que sentimos muy auténtica”.