Giuseppe Tornatore, ganador de un Oscar por Cinema Paradiso (1988), estuvo detrás de la filmación de cuatro cortos de una campaña publicitaria del gobierno italiano, buscando concientizar acerca de la importancia de la vacunación contra el coronavirus.

“Las personas que aún no están seguras, que dicen que no quieren someterse a la vacuna, no deben ser culpadas sino comprendidas y ayudadas”, dijo en declaraciones a los medios recogidas por Efe.

Domenico Arcuri, comisario italiano para la emergencia, fue quien se contactó con el director de 64 años. “Me llamó para pedirme que creara pequeños anuncios para una campaña de sensibilización sobre la necesidad de vacunarse y me uní de inmediato”.

En Facebook el director recibió el saludo de Roberto Speranza, ministro de Salud, quien escribió: “Gracias, Giuseppe Tornatore. Debemos amarnos unos a otros”. El trabajo de idea y dirección fue realizado sin costo alguno.

El primero de los cuatro cortos se llama La habitación de los abrazos y está protagonizado por una anciana madre y su hija, quienes se abrazan divididas por una cortina de plástico transparente.

La anciana le pregunta a su hija si se “ha decidido” y la mujer responde que tiene muchas dudas. “Tienes que quererte”, le dice la madre a su hija, mientras el viento levanta la cortina de plástico y ambas pueden mirarse sin barreras.

“La idea era evitar la dimensión didáctica e informativa, centrándose en el concepto de transmitir una reflexión a través de un clima emocional”, explicó el director siciliano. La música de los anuncios también tiene un autor de excepción: el pianista y compositor ganador del Oscar Nicola Piovani.