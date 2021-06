El búlgaro Christo Vladimirov Javacheff, conocido simplemente como Christo, fue famoso por proyectos de gran tamaño en los que -junto con su compañera, Jeanne-Claude (1935-2009), también artista- “envolvía” en kilómetros de tela tanto monumentos como edificios o paisajes o introducía elementos artificiales repetidos que distorsionaban espacios naturales.

Entre sus megaintervenciones en el espacio es forzoso recordar algunas como Wrapped Coast, en Australia (1968–69), Valley Curtain, en Colorado (1970–72), Running Fencein, en California (1972–76), Surrounded Islands, en Miami (1980–83), The Pont Neuf Wrapped, en París (1975–85), The Umbrellas, en Japón y California (1984–91), Wrapped Reichstag, en Berlín (1972–95), The Gates, en Central Park, en Nueva York (1979–2005), The Floating Piers, en el lago Iseo, en Italia (2014–16) y The London Mastaba, en el lago Serpentine, en Londres (2016–18).

Christo murió de causas naturales el 31 de mayo del año pasado, a los 84 años, con un gran proyecto por concretar, L'Arc de Triomphe, Wrapped, que consistía en envolver el famoso Arco de Triunfo de París con 25.000 metros cuadrados de tela de polipropileno reciclable y fijarla con 3.000 metros de cuerda roja. Como todos sus proyectos, este también había sido concebido muchos años antes de la fecha efectiva de ejecución. Dadas las características de su trabajo, la planificación requería calcular todos los detalles, hacer maquetas, conseguir permisos, coordinar aspectos prácticos de todo tipo y, sobre todo, obtener los fondos que harían posible la realización.

Esta obra ya había sido aprobada por las autoridades de la ciudad de París y el Centro de los Monumentos Nacionales en 2017. Iba a realizarse en setiembre de 2020, pero la pandemia hizo que fuera reprogramada para este año, y será realidad entre el 18 de setiembre y el 3 de octubre.

Los equipos de construcción trabajarán durante 12 semanas luego de la celebración del 14 de julio, en una instalación cuyo costo es de 14 millones de euros. El dinero se obtuvo mediante la venta de estudios, dibujos y collages del proyecto, así como maquetas y litografías originales.

La Llama Eterna, situada frente a la Tumba del Soldado Desconocido, continuará encendida tanto durante la preparación como durante la exhibición. “Las asociaciones de veteranos y voluntarios comprometidos con los valores de la República Francesa asegurarán la continuidad del recuerdo y la ceremonia diaria de reavivar la llama que rinde homenaje al Soldado Desconocido y a los que perdieron la vida luchando por Francia”, explica el sitio oficial del artista.