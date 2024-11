El viernes, en la sala Idea Vilariño del teatro Solís, se realizó la presentación de José Miguel Onaindia como nuevo director general y artístico de la Comedia Nacional para el período 2025-2027. El gestor cultural y abogado especializado en derechos culturales ocupará el puesto del dramaturgo Gabriel Calderón, y fue este quien durante la ceremonia que ofició de despedida anticipada se refirió a su sucesor.

“La felicidad que tengo de que José Miguel sea el próximo director…", dijo Calderón cuando tomó la palabra. “José Miguel estuvo los tres años de gestión trabajando con nosotros en el Consejo Artístico. O sea que muchas de las ideas que a veces le pongo la cara yo, o a veces le pone la cara un director, nacieron de la mente, del apoyo y de la gestión de José Miguel. Me parece que no es un premio, no es un reconocimiento, sino que es justamente un logro tuyo”, dijo dirigiéndose a Onaindia.

Calderón destacó la defensa del teatro de Montevideo que sostiene Onaindia desde hace varios años, y agregó: “Creo que no es sólo un deseo, sino una cierta confirmación de que los años venideros serán de un justo crecimiento, de un justo disfrute”.

Onaindia agradeció al “elenco ampliado” de la Comedia Nacional por haberlo invitado a presentar un proyecto y competir por el puesto: “Me dieron la oportunidad de pensar, de proyectar, no solamente una programación para los tres años venideros, sino también un proyecto de gestión que continúa las líneas que ya se explicaron en esta mesa y que yo intentaré expandir”.

“Me ayudaron a pensar un proyecto de gestión, un proyecto de expansión con todos los elementos del teatro y de las artes escénicas, de la fortísima cultura uruguaya en todas las disciplinas artísticas. Un proyecto que implica un relacionamiento con la sociedad civil, con el exterior. Queremos que este camino de expansión internacional se profundice y podamos llegar a más lugares y recibir a más artistas, dándole también la cabida y la prioridad a todos los talentosísimos artistas uruguayos que tenemos”, agregó.

Onaindia también agradeció a quienes finalmente optaron por él: “Fue para mí realmente un privilegio estar en una terna con excelentes profesionales y que hayan decidido que era el proyecto, el equipo y mi persona los más idóneos para enfrentar los tres próximos años de la gestión”.

“Dirigir la Comedia Nacional no es un punto más en el cursus honorum de una carrera profesional. Para mí este es un sueño, un sueño que inicié en la adolescencia, porque uno de los primeros libros para adultos que leí, un novelón de Eduardo Mallea que se llamaba Simbad, el protagonista dirigía un elenco, y a mí me pareció que no había nada más fascinante como destino que dirigir un elenco. Pasaron muchas décadas y me permitieron que ese sueño se hiciera realidad”.

Actualmente, el argentino-uruguayo José Miguel Onaindia es asesor de la División Promoción Cultural del departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, e integra los Consejos Artísticos de la Comedia Nacional y la Orquesta Filarmónica de Montevideo.

Fue director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina y coordinador general de Cultura de la Universidad de Buenos Aires. En 2013 llegó al teatro Solís como asesor artístico y de contenidos, entre 2015 y 2020 fue coordinador general del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) y entre marzo y diciembre de 2020 estuvo a cargo de la dirección artística del Sodre.