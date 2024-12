El ballet El Cascanueces se estrenó el 18 de diciembre de 1892 en el teatro Mariinski de San Petersburgo. Fue un encargo del director de los teatros imperiales, Iván Vsévolozhsky, a Piotr Ilich Tchaikovski. El libreto fue escrito por Vsévolozhsky y Marius Petipa, quienes se basaron en la adaptación de Alejandro Dumas del cuento “El cascanueces y el rey de los ratones”, de ETA Hoffmann. Años más tarde, Walt Disney utilizó parte de la música en su película Fantasía (1940).

El interés creció cuando El Cascanueces de George Balanchine fue televisado a finales de 1950 y se convirtió en uno de los ballets más populares, tradicionalmente representado en Navidad. En Uruguay se estrenó por primera vez en 1958. En 2011 y 2012, Silvia Bazilis creó su propia versión para el Ballet Nacional del Sodre (BNS).

Este sábado el BNS volverá a representar El Cascanueces con coreografía de Bazilis. El diseño de iluminación está a cargo de Sebastián Marrero con adaptación de Pablo Pulido, la escenografía es de Gastón Joubert y el vestuario de Nelson Mancebo. En esta oportunidad el BNS estará acompañado por la Orquesta Juvenil del Sodre José Artigas bajo la dirección del maestro Ariel Britos y por el Coro Nacional de Niños / Coro Nacional Juvenil bajo la dirección de Víctor Mederos, ambos elencos invitados.

La primera bailarina Vanessa Fleita ha representado en distintas ocasiones a diferentes personajes de este ballet. “El Cascanueces tiene la magia de la Navidad, tiene mucha fantasía, mucha ilusión de los niños, y la música refleja ese espíritu y te hace entrar en ese clima de magia, es maravilloso”, dice a la diaria.

Foto: Gianni Schiaffarino

Uno de los grandes desafíos y sorpresas de esta versión es la incorporación de muñecos gigantes animados de Martín López Romanelli (ex integrante de Bosquimanos). “La incorporación de los muñecos, la intervención de esta entrada que le hacen a cada danza, a la vista del espectador es una gran sorpresa que le da un plus, porque es algo que uno no espera ver en ballet”, comenta Fleita.

En esta oportunidad la primera bailarina interpretará el Hada del Azúcar, personaje central que en esta versión tiene algunos cambios: “El Hada del Azúcar es la anfitriona del reino y en esta versión baila todo el ‘Vals de las flores’, pero no el famoso pas de deux final, que será ejecutado por Clarita con su Cascanueces”. Con respecto a las particularidades del personaje, que Fleita interpretará por cuarta vez en su carrera, comenta: “Cuando era más joven creo que hice un hada más fresca, dulce, amable. En este momento sigue siendo un personaje dulce, amable, pero con los años la voy haciendo cada vez más anfitriona. Supongo que en cada faceta hay cosas que tienen más peso, quizás también ese don de maternidad con Clara, de recibir, guiar y compartir, se acentúa. El personaje se va nutriendo de esa madurez que vas adquiriendo como bailarina y como persona”.

En cuanto al desafío que implica el rol, dice: “Siento que, al encarnar este tipo de personaje más suave, tengo que conectar con eso, pero mis movimientos son dinámicos, entonces siempre tengo que estar pensando en suavizarme para que los movimientos vayan con el carácter. Es un baile en tutú, la técnica se ve mucho. Yo siempre tengo que estar trabajando en algunas cualidades que no son naturales en mí, tengo que estar pendiente de esos detalles y eso hace que el trabajo sea bastante minucioso”. Y añade: “Lo bueno de cuando retomás un personaje es que el cuerpo recuerda el trabajo hecho previamente y vas sumando un camino recorrido. Siento que ahora se trata de sacarle brillo y disfrutarlo”.

La historia de este ballet, sobre el juguete que recibe la joven Clara Stahlbaum durante la celebración de la Nochebuena, un cascanueces que cobra vida y, después de derrotar al Rey Ratón en una batalla, la lleva a un viaje lleno de encanto y fantasía a un reino mágico poblado por muñecos, es sin duda un espectáculo ideal para toda la familia. Así invita Fleita al público: “Tienen que venir porque el cuerpo de baile del Sodre ama lo que hace, es espectacular transmitiendo sueños y tiene una energía divina. Cascanueces en sí tiene magia y es especial. Eso hace que sea una experiencia inolvidable”.

El Cascanueces, en la sala Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta, del 7 al 20 de diciembre. Entradas desde $ 150 hasta $ 1.800 en Tickantel y en la boletería de la sala.