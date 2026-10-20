Las Migas rompen fronteras al ritmo del flamenco

Las Migas nació en 2004 del encuentro entre músicas con distintas procedencias y trayectorias, que encontraron en el flamenco un territorio común. Desde entonces, el grupo hizo de la mezcla su identidad, fusionando nuevos sonidos sin perder de vista la tradición.

Para Marta Robles, guitarrista, compositora y una de las fundadoras del grupo, su historia –llena de armonías, melodías y ritmos que han dado lugar a una discografía inmensa– le exige saber cómo moldear el flamenco, sin repetir fórmulas ni reiterarse. “Para más de lo mismo, no”, define contundente. La inquietud nace de encontrar espacios que todavía permitan hacer algo distinto.

Por mucho tiempo, la novedad fue la experimentación, pero con Flamencas, su séptimo disco de estudio, publicado en mayo de 2025 y reconocido con el Latin Grammy a mejor álbum de música flamenca, Las Migas opta por sumergirse en el flamenco tradicional para cerrar un círculo: recuperar parte de la música que había motivado el proyecto y explorar qué podía decir desde el presente.

“En los discos anteriores hemos dado muchísimas vueltas, siempre para un lado, para el otro. Siempre hemos sido muy inquietas en nuestra música”, cuenta Robles. Esta vez, los límites fueron más estrictos, obligándolas a dejar de lado las canciones y pensar en cada composición desde los palos y los cantes del flamenco. “Volver a esa tradición y a ese flamenco un poco más ortodoxo, quizás más sencillo”, resume.

Si la música se acerca a códigos tradicionales, las historias buscan desprenderse de algunas convenciones heredadas. Robles señala que el flamenco suele conservar “tintes un poco más machistas”, y que el grupo quiso renovar la perspectiva: “Hemos hablado de otras cosas y desde otros puntos de vista. Hablar del amor desde la libertad, por ejemplo. Queremos reescribir el cuento”.

El ejemplo más claro es el de “Celos”, uno de los cortes de difusión. El título parece anunciar una historia conocida, una declaración de posesión como prueba de amor, pero el tema escapa a los estereotipos: “Creo que hay muchísima gente que se ha sentido muy identificada con esa letra. Yo creo que es un poco por la sorpresa, sorprender al público y decir ‘no hace falta demostrar lo celoso que eres para decirle a una persona que tú le quieres’”, especula.

Foto: S/d de autor, difusión

Esa combinación entre tradición y apertura también ayuda a explicar cómo Las Migas han llevado el flamenco a escenarios de tantos países. Es un género estrechamente asociado a la cultura española, pero su circulación internacional no depende únicamente de su valor como emblema. Robles cree que el grupo llega a públicos amplios porque mezcla la raíz flamenca con elementos más reconocibles, cercanos al pop, y busca una frescura que no exige estudiar su historia en profundidad para disfrutarlo.

“Creo que la música española y el flamenco triunfan allá donde van”, dice. “Pero mezclado con esta parte nuestra, de buscar otra simplicidad, querer llegar a muchos públicos es lo que ha hecho que este proyecto se haya internacionalizado tantísimo”, plantea. Después de recorrer más de 50 países, asegura, todavía quedan muchos por conocer.

La voluntad de probar caminos nuevos no responde, dice Robles, a la idea de imponerse como rupturista o innovadora, sino a la necesidad de no quedarse quieta. Desde los 18 años quería vivir de la música y dar conciertos, y una vez que formó Las Migas, buscar ideas para sostener el proyecto fue parte de ese impulso.

Esa inquietud sigue intacta. “Hay que hacer muchísimos discos y equivocarse mucho”, defiende. Robles entiende cada disco como la fotografía de un momento; por eso, cuando los termina, intenta no volver a escucharlos, o corre el peligro de obsesionarse con qué podría haber hecho distinto.

Con Flamencas, Las Migas llega a La Trastienda en lo que representa su regreso a Montevideo luego de tres años, cuando presentaron Libres en la Sala del Museo. Este viernes esperan reencontrarse con un público que recuerdan con cariño. “Quiero invitar a toda la gente a que se venga, porque va a ser un concierto precioso y una de las últimas presentaciones de Flamencas antes del nuevo disco”, adelanta. “Es la oportunidad para ver este espectáculo tan bonito, hecho con tanto cariño. Nos gustaría que la gente baile, cante y disfrute”.