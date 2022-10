Comenzó a picar la naranja por el torneo más importante del básquetbol nacional. La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) abrió una nueva temporada y continúa este lunes con la segunda fecha donde, entre otros encuentros, se destaca el que jugarán Peñarol y Nacional en la cancha de los mirasoles.

Aurinegros y tricolores se miden a partir de las 20.15. Ambos vienen de ganar: Peñarol venció 77-70 a Urupan en Pando, mientras que Nacional le ganó 71-59 a Olimpia. La diferencia es que mientras el bolso integra la lista de los que van primeros, tras ganar en el debut, el carbonero va último con puntos negativos (-3) tras la quita de unidades que acarrea de la temporada pasada. Como contrapartida, mientras que Peñarol tiene el plantel completo para la noche clásica, Nacional tendrá la baja de Sebastián Izaguirre, quien sufrió un desgarro en el partido de la primera fecha frente a Olimpia y estará varias semanas fuera de las canchas.

El resto de los encuentros del lunes van a las 20.30: Malvín y Urupan en cancha de Malvín; Defensor y Biguá en cancha de Welcome -partido que oficiará de debut del bicampeón Biguá, que no jugó en la jornada inicial por tener fecha libre; Larre Borges y Trouville se enfrentan en cancha de Larre; mientras que Olimpia recibe en su casa a Hebraica y Macabi. Recordemos que son 13 los equipos de la Liga porque Stockolmo decidió no jugar.

El martes a las 20.15 será el gran clásico, con Goes y Aguada midiéndose en el Palacio Peñarol, en otro duelo de ganadores.

Lo que ya pasó

En la fecha que abrió el campeonato, Aguada le ganó a Defensor Sporting 90-82, con 32 puntos del estadounidense Jordan Adams, que se coronó como el goleador de la primera etapa. En el conjunto violeta Shane Gibson fue el máximo anotador con 20 tantos.

Además del triunfo de Peñarol sobre Urupan en tierras canarias, Urunday Universitario superó 94-80 a Malvín, con el destaque de Abel Agarbado, que convirtió 24 puntos y dio 8 asistencias, seguido por Nicolás Catalá que aportó 23. El mejor del conjunto playero fue Kiril Wachsmann con 14 puntos y 11 rebotes.

Otro de los equipos vencedores fue Larre Borges, que sacó ventaja 82-74 sobre Hebraica Macabi. Para el conjunto de la Unión fue Gastón Semiglia el más destacado con 21 puntos, mientras que en Hebraica Joseph Lawson logró la misma cantidad de tantos.

Además, Goes superó 90-87 a Trouville en un juego parejo que terminó en alargue. En Goes se destacó Ignacio Xavier con 18 puntos y en Trouville Casey Jones con 22.