En la jornada de este viernes empieza la última etapa del Clausura, que además será la última de la temporada regular de la Primera División Profesional. Después de que termine la fecha 15 del Clausura, el partido 37 del año para la gran mayoría de los equipos, sólo Nacional y Liverpool volverán a jugar para resolver el Campeonato Uruguayo.

El próximo partido, que será seminal-final, ya fue fijado para el domingo 30 de octubre en el estadio Centenario a las 16.00. Si gana Nacional será el último partido del Uruguayo –quedarán aún semifinales y final de la Copa Uruguay– y los tricolores serán campeones, mientras que si es Liverpool el que sale airoso –no importa si en los penales, porque el partido si termina empatado tendrá alargue y si sigue empatado, penales–, habrá dos finales más.

Lo primero

La última fecha del Clausura comienza el viernes con un único partido que enfrentará en el Saroldi a las 15.15 a River Plate y Torque. Hace diez días que este partido se preveía como trascendental si River seguía peleando el Clausura y Torque por evitar el descenso, pero los darseneros no pudieron sumar como lo venían haciendo y Torque quedó fuera de peligro por el descenso de Albion, por lo que se llega a este encuentro en que River necesita ganar y esperar que después no gane Defensor y no sume Deportivo Maldonado como única posibilidad de llegar a la fase 1 de la Libertadores. Si no se da esa combinación de resultados, jugará la Sudamericana.

El sábado habrá dos encuentros. A las 16.30, Defensor buscará una victoria que lo deje, sin depender de sí mismo, en zona de Libertadores. Su rival será Rentistas, que por un año, por lo menos, jugará su último partido en primera división.

A las 19.00 en Melo, en el Ubilla, Cerro Largo recibirá a Peñarol, en un juego que se presume interesante por la última gran arremetida de los locales con Mario Saralegui como DT, quien los salvó del descenso, y por ver cuál es la última cara de Peñarol en el Uruguayo, buscando su mejor lugar en las copas, incluso sabiendo que, de acuerdo a los resultados anteriores de River y Defensor, ya no podrá llegar a primera fase de la Libertadores y jugará la Sudamericana.

A nadie le gustan las despedidas

El domingo serán tres los partidos con el foco en el encuentro del Gran Parque Central entre el campeón del Clausura, Nacional, y Danubio, porque ese podrá ser el último partido de esta etapa de Luis Suárez en el reducto tricolor, lo que seguramente le dará un color especial al encuentro dada su comunión con los aficionados. Es a las 19.30.

Antes, a las 16.00 en el Capurro, Liverpool visitará a Fénix en una suerte de entrenamiento de alta competencia antes de la final del 30 de octubre. Habrá que ver cuál es la determinación de Jorge Bava respecto de la alineación, si le da fútbol a su oncena principal o si sigue mechando a juveniles que se van fogueando.

La jornada del domingo empezará a las 13.30 en Colonia del Sacramento, en el Prandi, con el partido entre Plaza y Cerrito.

El lunes a las 16.15 se decidirán los cupos de fase 1, fase 2 de la Libertadores 2023 para representantes de Uruguay: en forma simultánea se enfrentarán en Montevideo, en el Saroldi, el descendido Albion con Deportivo Maldonado, que concluye su mejor temporada en el profesionalismo buscando estar en la Libertadores, mientras que, a la misma hora en el Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, Boston River intentará cerrar el año con gloria y plata, porque ganando estará en fase 2 de la Libertadores.

Más de lo mismo

Ya fue aprobada la temporada 2023 y no le llevaron el apunte a la interesante propuesta de la Mesa Ejecutiva de empezar con un torneo inicial –el Intermedio mudado para el principio– y después jugar Apertura y Clausura. Todo quedó como se ha jugado hasta ahora.

El 29 de enero se jugará la Supercopa entre Nacional y Liverpool. El 4 de febrero comenzará el Apertura, que debería finalizar a mediados de mayo.

El 3 de junio comenzaría el Intermedio, cuya final se jugaría el 16 de julio. Desde esa fecha hasta casi un mes después habrá período de pases, y el 19 de agosto empezaría el Clausura, que se extendería hasta el 26 de noviembre para en diciembre jugar la o las finales si correspondieran para definir el Campeonato Uruguayo.