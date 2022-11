Edinson Cavani continúa lesionado del tobillo y, a menos de dos semanas para el comienzo del Mundial, todavía es una incógnita su disponibilidad para la competencia. “En los últimos cinco o seis días ha hecho todo lo posible para poder jugar, pero el tobillo está muy hinchado y tiene dolor”, sostuvo el entrenador del Valencia, Genaro Gattuso, este miércoles en conferencia de prensa.

Luego de haber convertido cuatro goles en siete partidos, el salteño salió de la disputa contra el Barcelona y ahora estará ausente en el próximo encuentro porque su tobillo no mejora. “Hay gran disponibilidad del chaval, gran profesionalidad, pero difícilmente podía entrenarse”, alegó el DT italiano.

Los estudios médicos arrojan que el tobillo está mejor, pero cuando el jugador se exige, siente molestias. Sobre la convocatoria al Mundial, Gattuso dejó en claro que es una decisión que tiene que tomar la selección uruguaya: “No hemos discutido con nuestro cuerpo médico si puede perderse el Mundial. Le gusta trabajar y está trabajando mucho. Cuando no lo tienes pesa, pero no soy negativo. Espero que juegue un gran Mundial, que tenga continuidad y que no le moleste el tobillo”, finalizó.