Diego Alonso realizó tres variantes para enfrentar a Portugal en la segunda fecha del grupo y cambió el esquema táctico para buscar limitar el juego ofensivo de su rival.

Guillermo Varela, Sebastián Coates y Edinson Cavani aparecieron en el 11 titular en lugar de Martín Cáceres, Facundo Pellistri y Luis Suárez. Uruguay formaba de esta manera con un 1-5-3-2 ante Portugal que partía de un 1-4-3-3 con Cristian Ronaldo como delantero centro y João Félix y Bruno Fernandes como extremos.

Félix y Fernandes, por sus características, se movían por todo el frente de ataque y buscaban recibir entre líneas, una situación que por momentos complicó mucho a Uruguay.

La iniciativa del juego la tuvo Portugal y ante cada inicio buscaba salir progresando desde el fondo. Uruguay buscó presionar alto, variando la presión con respecto al partido anterior. En esta ocasión, Rodrigo Bentancur era el volante que saltaba más alto y tenía la tarea de no dejar recibir a Ruben Neves, el volante central de Portugal. Cavani y Darwin Núñez iban sobre los centrales, mientras que Mathías Olivera y Varela aparecían bien arriba sobre los laterales portugueses.

Así quedaba prácticamente una marca al hombre por toda la cancha, con los tres defensores marcando a los tres delanteros y Federico Valverde y Matías Vecino sobre William Carvalho y Bernardo Silva.

Uruguay con la pelota generó muy poco. Ante una presión alta de Portugal buscaba no salir con pases cortos, sino con juego en largo, aunque pocas veces pudo quedarse con la segunda pelota.

A pesar de tenerla poco en el primer tiempo, Uruguay se defendió bastante bien y Portugal no generó peligro. De los ocho remates del primer tiempo ninguno fue al arco de Rochet. Félix y Fernandes eran quienes más aparecían por detrás de los volantes celestes para tratar de recibir entre líneas. En varias oportunidades Josema persiguió a Félix para que no recibiera con comodidad o incluso para cortar con faltas y que el jugador no pudiera girar.

Sobre los 32 minutos iba a llegar la chance más clara del primer tiempo. Rochet buscó en largo a Varela, que perdió con Nuno Méndes, Godín la cabeceó hacia la mitad de la cancha y Cavani disputó el duelo aéreo con Neves. La pelota le quedó a Bentancur, que arrancó desde la mitad de la cancha, aprovechando el espacio que le generó Núñez con su carrera hacia la izquierda, y en una gran acción individual eliminó a tres defensores para quedar mano a mano con el golero, que salió a achicar y evitó el gol de Uruguay.

Cuatro minutos más tarde, un nuevo saque largo de Rochet buscó a Núñez, la pelota le quedó a Bentancur, que condujo y combinó con Olivera, el lateral la volvió a meter al medio y Bentancur llegó muy exigido a rematar.

Portugal terminó el primer tiempo con 60% de posesión, según los datos ofrecidos por FIFA, y Uruguay la tuvo sólo 27% con el 13% restante de pelotas en disputa, pero la chance más clara fue para Uruguay.

En el segundo tiempo Portugal siguió con el dominio de balón y empezó a lastimar encontrando más a sus delanteros. Ya en el primer minuto, Cristiano Ronaldo bajó a recibir sobre la izquierda de Uruguay y recibió una falta de atrás de Coates.

Portugal quedaba con un 1-4-3-1-2 con Ronaldo saliendo del centro del ataque para recibir lejos de Godín, en posición de enganche. Así lo hizo en el minuto 52 con un pase excelente de pecho y de primera para Bernardo Silva, Godín llegó tarde y Uruguay quedó muy expuesto con Coates y Giménez marcando a Félix y Fernandes. Era un 3 contra 2 que pudo haber sido el primero de Portugal, pero el remate de Félix se fue afuera.

Estas recepciones entre la línea de volantes y la defensiva fueron de las principales virtudes de Portugal sobre Uruguay. Según los datos oficiales, Portugal recibió 116 pases entre esas líneas mientras que Uruguay recibió 85. Esto es algo que a Uruguay ya le había costado frente a Corea del Sur, cuando recibió la pelota en 81 ocasiones y su rival lo hizo en 91.

A los 54 minutos iba a llegar el 1-0. Una posesión larga de Portugal que movió la pelota de lado a lado, con los laterales en amplitud y los delanteros apareciendo por diferentes zonas para que los centrales uruguayos perdieran referencia. Uruguay esperaba en un 1-5-3-2 pero liberó a Bruno Fernandes que recibió muy solo, Godín salió del centro de la defensa a marcar al portugués que con tiempo y espacio buscó centrar para Ronaldo. Este aparecía por detrás de Coates y delante de Olivera. Varela se hundió al seguir la diagonal de Raphael Guerreiro, lateral izquierdo de Portugal, y habilitó a Ronaldo. CR7 no llegó a tocar la pelota, pero con su gesto descolocó a Rochet, que vio cómo el centro de Fernandes entraba por el segundo palo.

Después de ponerse en ventaja, Portugal cedió un poco de terreno, Alonso mandó a la cancha a Facundo Pellistri y Giorgian de Arrascaeta en lugar de Godín y Vecino. El equipo se paró con un 1-4-4-2 en donde De Arrascaeta partía desde la banda izquierda pero tenía libertad para moverse por todo el frente de ataque. En esos minutos se vio lo mejor de Uruguay. Según los datos de Sofascore, De Arrascaeta tocó 31 veces la pelota en los 28 minutos que estuvo en cancha, frente a los 23 toques de Vecino en 62 minutos. Algo que muestra el cambio de postura de Uruguay después de estar en desventaja.

Luego fue el turno de Maximiliano Gómez y Luis Suárez, por Cavani y Núñez, en un cambio que no implicó variantes tácticas sino de características de los jugadores. En una de las primeras que tocó Gómez reventó la pelota contra el palo. Fue una buena jugada de Uruguay posicionado en cancha rival, con Giménez filtrando un buen pase a De Arrascaeta, que recibió atrás de los volantes de Portugal para jugar de primera hacia Varela. Pellistri buscó encarar y perdió la pelota, pero Gómez la recuperó, jugó con Valverde que devolvió de primera a Pellistri, este tocó rápido para Gómez y Maxi disparó desde el borde del área.

Suárez tuvo un remate que pasó cerca luego de un tiro libre y finalmente De Arrascaeta iba a tener otra de las más claras en el minuto 79. Otra buena jugada de Uruguay en la que Valverde pudo conducir en velocidad, Suárez, Gómez, De Arrascaeta y Pellistri ocuparon bien el ancho de la cancha para abrir a la defensa rival. Valverde filtró un gran pase para De Arrascaeta, que realizó un muy buen desmarque, pero definió muy suave entre un intento de pase al medio y tiro al arco.

Los datos de la FIFA marcan que Uruguay tuvo 11 remates, 3 a puerta y 7 de ellos desde dentro del área, mientras que Portugal remató en 15 ocasiones, 4 a puerta, y 5 remates desde dentro del área. Los goles esperados (xG) que ofrece el sitio Sofascore marcan 1,29 para Portugal y 1,27 para Uruguay, indicador de que en la calidad de las chances Uruguay no estuvo lejos de su rival; faltó efectividad.