Cuando el 30 de mayo de 1962 el salteño Pedro Virgilio Rocha debutó en el Mundial de Chile en el primer partido de Uruguay, cuando le ganamos a Colombia 2-1, el futbolista tenía 19 años, y había debutado con la selección cuando sólo tenía 18.

Pedro Virgilio Rocha, un mediocampista ofensivo de innegable calidad y megatónico remate –al decir de uno de los relatores de la época, Hebert Pinto–, es el jugador uruguayo con más mundiales jugados, porque pudo acompañar la hasta ahora más larga secuencia celeste en los mundiales: cuatro consecutivos, Chile 1962, Inglaterra 1966, México 1970 y Alemania 1974. Aquella fue la mayor participación de Uruguay en la historia y Rocha estuvo en todas, aunque no en todos los partidos, porque en México tuvo la desgracia de lesionarse en el primer partido y ser una ausencia enorme en aquella selección que estuvo tan cerca de llegar a la final.

El salteño jugó sus dos primeros partidos mundialistas con 19 años, con 23 lo hizo en sus cuatro participaciones en Inglaterra 66, con 27 en su única presentación en México 70 antes de irse a jugar al San Pablo, y ya con 31 tuvo su última participación en los tres partidos de 1974. Los tres primeros mundiales los hizo siendo jugador de Peñarol, el del 74, en la primera gran experiencia de traer jugadores de otras ligas, los hizo como sanpaulino. Por edad le hubiese dado para llegar al del 78, entre otras cosas porque en 1977 fue campeón brasileño, pero el estigma de la mala experiencia de los “repatriados” de 1974 llevó a Uruguay a jugar la eliminatoria sin futbolistas del extranjero y quedar eliminado antes de llegar a Argentina 78 con Bolivia y Venezuela.

Los futbolistas que tienen más mundiales son los que han jugado cinco torneos ecuménicos. El primero en conseguirlo fue el golero mexicano Antonio Carbajal, que estuvo desde Brasil 1950 a Inglaterra 1966, el alemán Lothar Matthäus, entre 1982 y 1998, Gianluigi Buffon, de 1998 a 2014, y el último en sumarse al club de los de cinco mundiales fue Rafael Márquez, que jugó de 2002 a 2018. En Qatar 2022 la lista se ampliará con Cristiano Ronaldo (5), Lionel Messi (5), Andrés Guardado (5) y Guillermo Ochoa (5), mientras que varios de los nuestros igualarán a Pedro Virgilio Rocha y llegarán a cuatro mundiales: Luis Suárez, Edinson Cavani, Martín Cáceres, Diego Godín y Fernando Muslera.

El club de los cuatro

Muslera, Cavani, Suárez, Cáceres y Godín, si se confirman sus convocatorias, tuvieron su primera presencia mundialista en Sudáfrica 2010, y también jugaron en Brasil 2014 y Rusia 2018. Desde el punto de vista subjetivo se puede afirmar que todos ellos fueron determinantes en sus presentaciones, pero además hay números que reflejan hechos objetivos.

Muslera, el arquero de todos los partidos de los últimos mundiales, es el futbolista uruguayo con más presencia en la historia mundialista: 16 partidos, que se discriminan en los siete de Sudáfrica 2010 (Francia, Sudáfrica, México, Corea del Sur, Ghana, Holanda, Alemania), los cuatro de Brasil 2014 (Costa Rica, Inglaterra, Italia, Colombia) y los cinco de Rusia 2018 (Egipto, Arabia Saudita, Rusia, Portugal, Francia).

Cavani podría llegar a pasarlo si juega tres partidos en el frente de ataque y Muslerita no está en el arco. Cavani jugó entre los tres mundiales 14 veces, y sólo no estuvo en el primero de Sudáfrica 2010 y en el último de Rusia 2018 –es decir, no ha jugado ante Francia en los mundiales–. También Godín suma 14 encuentros y sólo faltó en dos juegos de Sudáfrica 2010.

Suárez es el tercero en cantidad de partidos porque ha faltado a tres. Tiene 13 partidos porque no pudo estar ante Holanda en 2010, suspendido por su atajada y expulsión ante Ghana en el partido de cuartos de final, ante Costa Rica por la recuperación de su operación de rodilla, ni ante Colombia, expulsado del torneo por la mordida a Giorgio Chielini. Es, sin embargo, el de más goles mundialistas para Uruguay, con siete anotaciones en los tres campeonatos: tres goles en Sudáfrica, dos en Brasil y dos en Rusia. Su coterráneo Cavani, que también anotó en los tres campeonatos, suma cinco goles.

Martín Cáceres tiene 11 presencias, porque jugó en todos los partidos de Uruguay en Rusia 2018 y en Brasil 2014, pero en sólo dos de los partidos de Sudáfrica 2010, en la semifinal con Holanda, y en el partido por el tercer puesto con Alemania. El Pelado es –exceptuando a Muslera– el único futbolista de los del club de los cinco que no tiene goles mundialistas, y todo seguro hubiese cambiado en esta historia si Hugo Lloris no le hubiera sacado aquel cabezazo en cuartos de final de Rusia 2018 en el partido con Francia.

Palabras mayores

Suárez, Cavani y Cáceres fueron la primera generación de juveniles del proyecto de institucionalización de la selección que fue mundialista en su categoría (Mundial sub 20 de 2007 en Canadá), y casi de inmediato pasaron a integrar los planteles de la selección mayor. Suárez y Cáceres debutaron en ese mismo 2007 y Cavani en 2008, todos de la mano de Óscar Tabárez. Es por ello y por su continuidad –a pesar de ausencias por lesiones y suspensiones– que Suárez es el segundo futbolista que más veces se puso la celeste, con 134 partidos, Cavani el tercero con 133 y Cáceres el cuarto con 115.

Godín es el único que ha jugado en la selección con cuatro técnicos distintos: un partido con Jorge Fossati, uno con Gustavo Ferrín, 151 con Óscar Tabárez y seis con Diego Alonso, y con 159 partidos es el que más veces ha sido internacional con Uruguay y parece que lo seguirá siendo por unos años más.

Nuestro tiempo

Suárez ha sido un futbolista absolutamente determinante en la historia uruguaya de los mundiales del siglo XXI, pero además muestra una vigencia llamativa, aun en esta nueva etapa dirigido por Diego Alonso, que en el crítico momento de su asunción buscando la clasificación lo eligió como delantero y líder, y Luis tomó la posta anotando en tres de los cuatro partidos finales: en la victoria como visitante en Asunción, en el 4-1 ante Venezuela en Montevideo y en el partido de cierre en Santiago ante Chile, siendo el máximo goleador histórico de las eliminatorias de Sudamérica.

El gran delantero salteño ha sido el primer uruguayo en convertir en tres mundiales consecutivos –lo hizo 80 minutos antes que Cavani– y es el segundo goleador mundialista, apenas un gol por debajo de Óscar Cotorra Míguez, que entre 1950 y 1954 anotó ocho goles. Si Luis consigue uno más en Qatar estará sumando un nuevo récord, porque además es junto a Muslera y Cavani el jugador que tiene más victorias mundialistas para Uruguay. Los tres han sumado nueve victorias que podrían ser diez si contáramos como tal la definición por penales ante Ghana en 2010.

Suárez completará los cuatro mundiales participando en una liga distinta en cada uno de ellos. En 2010 con 23 años lo hizo brillando para Ajax de Holanda, en 2014 con 27 era el crack del Liverpool de Inglaterra, en 2018 a los 31 era figura del Barcelona, y ahora le tocará jugar con 35 años, arañando los 36, como la gran e inolvidable estrella de Nacional.

Su coterráneo Cavani ha sido también determinante en las participaciones mundialistas de Uruguay en la última década. Con 23 años anotó su primer gol mundialista y con 31 los dos últimos de Uruguay en los mundiales, ante Portugal. Es, al igual que Suárez, el único uruguayo que puede llegar a tener goles anotados en cuatro mundiales seguidos. Cavani jugó su primer Mundial como futbolista del Napoli de Italia, el segundo y el tercero en el PSG de Francia, y el próximo lo hará como novel goleador del Valencia.

Los dos delanteros seguramente serán figuras de importancia en la selección de Alonso, y aunque resulta más lejano que aparezcan en dupla entre los titulares, como fue común por años y decenas de partidos, es muy probable que uno de ellos participe activamente desde el arranque y el otro entrando en el partido.

Cáceres jugó ininterrumpidamente desde los últimos dos partidos de Sudáfrica 2010 hasta el último de 2018. Todas las veces jugó como marcador lateral, aunque puede hacerlo desde siempre como central. Con 35 años juega en Los Angeles Galaxy de Estados Unidos. En 2010 revistaba en Juventus de Italia, para el Mundial de 2014 había vuelto al equipo turinés, y en 2018 estaba en la Lazio.

Muslera tiene 36 años y no es sólo el que más jugó para Uruguay en los mundiales, sino además el único que no ha faltado nunca a un encuentro de un Mundial en las últimas tres ediciones. Lo hizo como golero de Lazio de Italia en 2010, y desde 2011 defiende a Galatasaray de Turquía, en el que estaba cuando Brasil 2014, Rusia 2018, y seguirá estando para Qatar. Su jerarquía y madurez serán relevantes aun como segunda opción, si, como hasta ahora, Alonso sigue dándole el arco a Sergio Rochet.

Godín, si llega a ser confirmado en la lista final después del gran esfuerzo que ha hecho para sobrellevar sus problemas físicos, llegará a su cuarto mundial luego de haber moldeado un indiscutido liderazgo que como reflejo fáctico se podría sintetizar en su dominio de la defensa y su capacidad ofensiva con la que, por ejemplo, resolvió en Brasil 2014 la victoria ante Italia que le dio a Uruguay la clasificación. El último capitán de la selección llega a esta instancia con 36 años bordeando los 37. Jugó su primer mundial siendo jugador del Villarreal de España, y los dos siguientes como líder de Atlético de Madrid.