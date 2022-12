Luego del partido de Uruguay y Ghana, habló Giorgian de Arrascaeta y reflexionó que el equipo hizo todo lo posible para avanzar a la siguiente fase. “Hoy hicimos todo para poder clasificar, se pagó caro. Estamos tristes porque dejamos todo en este partido, salimos a buscar el partido, hicimos dos goles, [y] un resultado que no depende de nosotros nos deja afuera”, sostuvo.

Luego declaró el entrenador Diego Alonso, quien dejó en claro que no es necesaria su opinión luego de lo que pasó en la cancha. “Más muestra que lo que se vio en la cancha no hay. No tengo por qué dar una opinión, es clarísimo lo que pasó. Dimos todo lo que teníamos que dar, el equipo hizo todo lo que había que hacer para estar en la siguiente fase, desde lo futbolístico, desde el juego, con los goles y las situaciones creadas, inclusive de las que nos quitaron. Es fútbol, nos vamos para casa con un mal sabor”, dijo el entrenador charrúa.

La autocrítica inmediata del Tornado fue la de no haber podido hacer un punto más en los partidos anteriores. “Igualmente la FIFA nos dijo que el gol de Portugal por el penal que nos cobraron no era penal. Hay evidencia de lo que ha sucedido, pero en este momento no hay que poner excusas, hicimos el trabajo que teníamos que hacer”, remarcó.

Por último, destacó a sus jugadores. “No tengo nada para reclamarles a los jugadores. Hicieron un partidazo, nos soltamos, fuimos el equipo de eliminatorias que quisimos ser siempre y los jugadores en la cancha dieron muestra de que teníamos que estar en la siguiente fase”, finalizó.