La selección uruguaya se encuentra en Asunción para afrontar la Liga Sudamericana, torneo de Conmebol que apuesta al desarrollo del futsal en el continente. La particularidad de este evento, que no es catalogado como oficial por la dirección de competiciones, es que se juega simultáneamente en dos categorías, mayores y sub 20, y se acumulan los puntos de ambas en una tabla general. A su vez, el torneo se divide en dos zonas que se desarrollan en distintos países en diferentes fechas. Desde este miércoles y hasta el domingo 4 de setiembre, Uruguay participará en la Zona Sur junto a las selecciones de Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia. Será el segundo torneo del año que encare la celeste después de la Copa América disputada en enero, en la que obtuvo el quinto puesto. Desde ese momento, los trabajos del cuerpo técnico encabezado por Gabriel de Simone transcurrieron con buena frecuencia y se intensificaron en las últimas semanas hasta alcanzar las tres sesiones semanales promedio. Incluso el calendario permitió insertar un par de amistosos con Argentina en las dos categorías, que se llevaron a cabo en el gimnasio municipal de Florida a fines de julio.

El ciclo, que apunta al objetivo de volver a una Copa del Mundo, adoptó como búnker el Polideportivo del Club Nacional de Football. Allí se hicieron la mayoría de las prácticas, y allí dialogó la diaria con el técnico de la selección mayor.

“Después de los amistosos seguimos trabajando con la misma frecuencia y con el mismo grupo. En el caso de la Liga Sudamericana el plantel es más reducido y tuvimos alguna baja puntual por distintos motivos. Los que están se vienen preparando bien y confiamos mucho en ellos para tratar de plasmar lo que venimos trabajando”, subrayó De Simone. En este certamen específicamente sólo se permiten llevar diez jugadores por categoría, a diferencia de los 14 con los que se cuenta en el resto de las competencias: “Para nosotros es parte del proceso la posibilidad que tienen los juveniles de completar el plantel de mayores. Y creemos que algunos de ellos tienen la capacidad de jugar sin problemas. Lamentablemente tienen un partido anterior también, y van a llegar con muchos minutos de juego, probablemente no menos de 20. Pero nos viene bien porque creo que estamos en un buen momento: consolidando conceptos de juego, tratando de que la metodología y el modelo de juego sean los mismos en todas las divisiones. De a poco estos juveniles se van acercando al nivel de los grandes, y esperemos que algunos de ellos nos puedan acompañar en el proceso rumbo a la Eliminatoria del próximo Mundial. Ese sería el camino nuestro”, señaló el DT celeste.

Puertas abiertas

De Simone reflexionó, además, sobre el tiempo que lleva al frente del equipo y enfatizó en que la mirada está puesta en 2024: “Apostamos a la continuidad y a tener una identidad como equipo. Eso no quiere decir que la lista sea cerrada. Después de este torneo capaz integramos a algunos jugadores más para seguirlos viendo, porque de acá a la Eliminatoria falta más de un año. Pero entendemos que debemos tener continuidad de trabajo con los jugadores y no estar cambiando continuamente. Por ahora nos manejamos así, no quiere decir que en el día de mañana no se integren más jugadores”.

Respecto de las condiciones de trabajo, el apoyo con que cuentan de parte de la AUF y las diferencias que hay con épocas pasadas, pese a ser una disciplina amateur, el técnico afirmó: “No nos podemos quejar. Somos afortunados con lo que estamos viviendo. Antes la continuidad de trabajo no existía. En otros países son profesionales y no encontrás jugadores con menos de seis estímulos semanales. Estos jugadores hoy por hoy, entre el trabajo de selección y el del club, están llegando por lo menos al mismo número. Eso es fundamental”.

Uno que vuelve

Presente en los últimos dos procesos eliminatorios, Leandro Ataídes es un indiscutido en el grupo de la selección nacional. Por un tema físico que lo condicionó por meses, el año pasado el jugador de Peñarol debió alejarse de los entrenamientos con Uruguay, renunciando a la convocatoria primaria para la Copa América. Este 2022 el hombre de Peñarol ya se encuentra pleno, en un gran nivel con su equipo, lo que le hizo ganar su lugar nuevamente con la celeste.

“Todo roce internacional que pueda tener la selección es importante para sacar conclusiones de cara a torneos del futuro, como lo es el objetivo final de buscar la clasificación al Mundial. El cuerpo técnico ya dejó en claro que es muy importante este torneo para medirnos y para seguir con un lineamiento positivo en la selección”, sostuvo Ataídes.

Con 29 años, el ala/pivot uruguayo será uno de los referentes del plantel en tierras guaraníes, para el que apuesta a ganar más allá de las ventajas que se puedan dar: “Nunca hay un ideal para la preparación, pero se viene haciendo un trabajo continuo. Es sumamente importante seguir siendo competitivos y empezar a ganar partidos a los que antes ibas con la cabeza de dar lucha. Creo que tenemos que empezar a desbloquear ese nivel”.