Fórmula 1: Ferrari de visitante

Si bien es muy difícil que Max Verstappen no se corone campeón este año, los italianos de Ferrari tendrán alguna alegría en los dos meses que faltan para cerrar el campeonato. La primera puede llegar el domingo, en Países Bajos, donde el locatario Verstappen y su equipo Red Bull no tienen todas las de ganar, a juzgar no sólo por lo que se vio en las pruebas del viernes, sino también por el desempeño de ambas escuadras durante el resto del año: Ferrari tiene un auto que anda bien en las curvas, o sea, en circuitos intrincados como el de Zaandvort, mientras que Red Bull, en contra de su tradición, apostó a la pura velocidad en recta.

La clasificación es este sábado a las 10.00 y la carrera, el domingo a la misma hora. Transmite F1TV.com.

Copa Gonchi Rodríguez en El Pinar

Sábado y domingo en el autódromo Víctor Borrat Fabini se disputa la fecha 12 de los Campeonatos Nacionales de Pista que organiza la la Asociación Uruguaya de Volantes.

En la mañana del sábado habrá entrenamientos hasta la hora de clasificación, que será de 10.50 a 12.40. A las 13.40 larga la carrera de monopostos (Fórmula 4 y Fórmula Súper Vee). A las 14.40 competirán juntos los coches de Turismo Histórico y Súper Sonic y a las 15.40 será la competencia de Superturismo. El cierre será para los Superescarabajos, a partir de las 16.30.

El domingo comenzarán las series clasificatorias a las 9.00 y la primera competencia llegará a las 11.10, cuando sea el turno de Superescarabajos. A las 11.55 compiten los Superturismo, a las 12.45, Turismo Histórico y Súper Sonic y a las 13.50 Fórmula 4 y Súper Vee.

Las entradas, que están a la venta en Abitab y en el ingreso al circuito, salen $ 250 para ambos días, y $ 500 con pase a boxes. Menores de 12 años acompañados, gratis.

Finales de OFI - Final Copa A, Semifinal Copa B

El sábado se disputará la finalísima de la Copa A entre Central de San José y Universitario de Salto a las 18.00 en el estadio Casto Martínez Laguarda de San José, tras el empate 1-1 del primer partido.

De no concretarse un ganador durante los 90 minutos se jugará un alargue de 30 minutos y, de persistir el empate, el campeón se definirá por penales.

Semifinal de la B

Sábado: Nacional-Ferro Carril en el estadio de Nacional NH.

Domingo: Libertad de San Carlos-Campana de Libertad en el estadio Álvaro Pérez.