Se va uno de los más grandes. El suizo Roger Federer colgará su raqueta para siempre. Con más de 1.500 partidos disputados –de los que ganó 1.251–, 20 Grand Slams ganados, 310 semanas como número uno –de las cuales 237 fueron de forma consecutiva–, una medalla de oro olímpica en dobles y una plata en individuales, Federer, de 41 años, anunció su retiro de la práctica deportiva profesional. Su última competencia será la Laver Cup, que se disputará del 23 al 25 de setiembre en Londres. Con esa participación pondrá fin a su histórica trayectoria.

En el último tiempo de su carrera, Federer se sometió a tres intervenciones en la rodilla derecha, motivo por el que se ausentó de las canchas esta temporada. Su último partido fue en los cuartos de final de Wimbledon de 2021, cuando perdió ante el polaco Hubert Hurkacz.

El suizo escribió una carta que publicó junto a un video en sus redes sociales para dar la noticia de su retiro. “Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha mandado está claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”, explicó en el escrito.

Una historia inacabada

“Voy a extrañar todo lo que me dio el circuito. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron el talento especial de jugar tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé por más tiempo de lo que hubiese proyectado”, agregó.

El hombre se va, pero los números quedan. Federer tiene registros que nadie ha alcanzado –y seguramente pase un tiempo para que otro ser humano los pueda tener–. El suizo es el único que ha jugado diez finales consecutivas de Grand Slam, marca que logró entre Wimbledom 2005 y Australia 2008. Además, hablando de los torneos grandes, Federer es el tenista con más partidos jugados, 429, de los cuales ganó 369.

Si las estadísticas enaltecen los nombres, entonces hay que decir que Federer es el único que ha ganado 24 torneos consecutivos, además de tener el récord de semanas consecutivas como número uno del ranking ATP: 237 semanas mirando al resto desde arriba.

Junto a Rafael Nadal y Novak Djokovic, Federer integra el Big Three, denominación que consiguió gracias a la conquista de 20 Grand Slams, ostenta la supremacía en Wimbledon –donde acumula ocho títulos, siendo el tenista que más veces campeonó en el All England Club–, además de tener cinco US Open, seis Open de Australia y un Roland Garros. Su último título de Grand Slam lo levantó en Australia en 2018 ante el croata Marin Cilic.

A propósito de Nadal, el español le dedicó un emocionante mensaje. Nadal, rival de todas las horas de Federer, escribió en Twitter: “Desearía que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí, personalmente, y para los deportes de todo el mundo. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha”.