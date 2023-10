Argentina superó 59 a 5 a Chile en el Mundial de Rugby en un encuentro histórico, logrando una buena posición en el grupo D que les permite soñar con avanzar de fase.

Fue la primera vez que dos selecciones sudamericanas se enfrentaron en un mundial de rugby. Los Pumas lograron la victoria y el punto bonus, con el que alcanzaron nueve puntos a falta de un partido para el cierre, la misma cantidad que tiene Japón, su próximo rival. El próximo encuentro será el domingo 8 de octubre en el Stade de la Beaujoire de Nantes.

La gran figura albiceleste fue Nicolás Sánchez, que en esta jornada alcanzó 100 partidos con la camiseta albiceleste y que se convirtió en el máximo anotador de Argentina en un mundial. El apertura -que ya era goleador histórico de la selección argentina- aportó 136 puntos, superando a Gonzalo Quesada que marcó 135.

A los 20 minutos de juego los argentinos ya iban 24 tantos arriba mientras que Los Cóndores nunca se pusieron en partido porque estuvieron erráticos y no supieron aprovechar momentos de ventaja, como cuando Los Pumas quedaron con uno menos por la tarjeta amarilla para Rodrigo Isgró. Al complemento los trasandinos salieron con una mejor actitud y marcaron un try pero fue anulado, y entonces volvieron a la sintonía de la primera parte en la que no le salieron las cosas.

Los dirigidos por Pablo Lemoine finalizaron su participación en esta Copa del Mundo con cuatro derrotas: 42-12 ante Japón, 43-10 con Samoa, 71-0 ante Inglaterra y la caída ante Argentina.

En otros resultados, Escocia aplastó 84 a 0 a Rumania y Fiyi le ganó 17 a 12 a Georgia. Antes, luego de que Uruguay superara 36 a 26 a Namibia, Nueva Zelanda le ganó 96 a 17 a Italia y Japón 28 a 22 a Simoa. Este domingo se midieron también Australia y Portugal (34-14), y Sudáfrica y Tonga (49-18). Francia, Gales, Irlanda e Inglaterra son los líderes del torneo.

Uruguay vuelve a tener acción el próximo jueves a las 16.00 cuando se mida ante Nueva Zelanda, el candidato a ganar la copa del mundo junto a Francia.