“Lo necesitaba, la verdad. Estar en un podio; estar a las puertas de una victoria en un evento tan importante y con gente tan buena como la que vino era lo que necesitaba para cerrar”, dijo Eric Fagúndez haciendo referencia a su temporada.

El ciclista de Vergara consiguió la 19ª medalla en la historia del ciclismo uruguayo en Juegos Panamericanos, fue de bronce. Es la primera desde el bronce que Milton Wynants consiguió en 2007. Fagúndez, que llegó a esta instancia luego de una larguísima temporada en España con los retos más desafiantes de su vida de ciclista e incluyendo una Vuelta a España (sólo dos uruguayos habían llegado ahí antes), cruzó la meta en tercer lugar, que por milímetros no fue el segundo, como mostró el photofinish. El ganador fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez seguido por Eduardo Sepúlveda de Argentina. Fue la sexta presea para Uruguay en esta edición, la segunda de bronce.

“Estoy contento, tengo una medalla. Hace una semana me quedé a las puertas, hoy la tengo en la mano y estoy feliz por haber representado a mi país y haberle dado una medalla”, reconoció, al recordar su cuarto puesto en la prueba contrarreloj individual.

Las piernas del ciclista sufren, pero no deben soportar lo que soporta la mente: “Fue una temporada en la que me costó mucho salir adelante psicológicamente, porque pasé malos momentos, y bueno, hoy en día todo lo que sufrí se está viendo reflejado en una medalla de bronce”, contó Eric.

“Uno físicamente aprende a sufrir, es la base de este tipo de deportes y siempre estás ahí, buscando ese punto cerca de la agonía para no sobrepasarte, pero muchas veces estás ahí, sufriendo, mal”, explicó. Así y todo, cree que esa parte es la más fácil de superar. “El dolor es pasajero y queda la alegría inmensa por conseguir las cosas o la angustia por no haberlo conseguido. Lo más difícil de superar es eso: lo que duele después de no haber logrado lo que uno quiere y estar ahí angustiado sabiendo que las cosas no salen. Creo que psicológicamente uno sufre más”, reflexionó. Esta vez las cosas salieron, y la bandera de Uruguay se vio por primera vez en un podio de Santiago en estos juegos, teniendo en cuenta que el remo compitió en San Pedro de La Paz.

Más temprano, Agustina Reyes tuvo su presentación. Otra de las ciclistas uruguayas que se desempeña fuera de fronteras, en Portugal en su caso, también sabe lo que es sufrir. “Estuvo muy duro. Se hizo un circuito bastante duro, pero muy vistoso. La gente acompañó de forma impresionante en el puerto”, dijo minutos después de terminar la competencia en el 25° lugar. Ella misma explicó el porqué de su ubicación: “En el momento de la fuga estuve un poco distraída y pagamos la cuenta, pero hice una buena carrera, estoy contenta”.

Reyes, quien acaba de cumplir 25 años y hace 13 que corre en bicicleta, valoró su error táctico: “es un error de principiante que terminamos pagando. De todo se aprende”. Ahora podrá descansar y luego empezar a preparar una nueva temporada, en la que espera volver a pedalear en Europa, y así lo tiene arreglado de palabra.

Sobre el tatami, Mikael Aprahamian tuvo tres presentaciones en la categoría de menos de 81 k, en judo. El último judoka olímpico celeste alcanzó a luchar por la de bronce, pero no pudo subir al podio. En el combate de primer turno perdió por ippon contra el chileno Jorge Pérez, quien venía de vencer al salvadoreño Gustavo López en la ronda previa.

Aprahamian, por sorteo, zafó de disputar esa ronda preliminar y accedió directo a los cuartos de final. Por eso, tras la derrota, se metió en el repechaje por el bronce. Allí venció a Samuel Ayala, de México, y se ganó su derecho a luchar por la medalla contra el dominicano Medickson del Orbe. En esa lucha final, que se disputó a la misma hora en la que Fagúndez cruzaba la meta, el uruguayo no pudo volver a vencer contra el top 25 del mundo y debió conformarse con el quinto puesto.

En el agua de Algarrobo, donde ya comenzó a disputarse la vela el sábado, todas las competencias del domingo fueron suspendidas por intensos vientos que no permitieron el normal desarrollo de las regatas. Por su parte, la selección masculina de fútbol cayó 1-0 con México y quedó eliminada de toda chance de disputar las medallas en estos Panamericanos.