“Una vez más, este premio viene de la mano de lo conseguido con la selección argentina. Esto es un regalo para todo el grupo, el cuerpo técnico y toda la gente de Argentina”. Esas fueron las primeras palabras de Lionel Messi tras recibir el Balón de Oro. Además, el crack argentino felicitó a quienes disputaron el premio con él, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Es el octavo balón de oro que gana Messi, quien en más ocasiones se ha quedado con esta distinción. Ahora le saca más distancia a Cristiano Ronaldo, que logró cinco, y al tridente de europeos que tienen tres: Johan Cruyff, Michel Platini y Marcos van Basten.

Al final de su discurso, Messi mencionó a Diego Maradona en el día del aniversario de su nacimiento: “Quiero hacer la última mención a Diego. Hoy es su cumpleaños y no hay mejor lugar para recordarlo que acá, con todos estos futbolistas, como le gustaba a él. Donde quiera que estés, feliz cumpleaños, Diego. Esto también es para vos, lo comparto con vos”.

Aitana Bonmatí, por su parte, fue balón de oro en la rama femenina. La española era la gran candidata a quedarse con el trofeo tras su gran 2023 tanto en Barcelona, equipo con el que ganó La Liga y la Champions League, como en la selección de España, con la que conquistó el primer título mundial en la historia de la roja, siendo figura en todas esas consagraciones. “Estoy muy orgullosa de lo que estamos consiguiendo. Ha sido un gran año a nivel deportivo. El fútbol es un deporte colectivo y todo lo que he conseguido yo, sin mis compañeras, no tendría sentido. Les dedico esto a todos los clubes en los que he jugado”, dijo la joven de 25 años.

Emiliano Martínez se llevó el trofeo Yashin al mejor arquero y tuvo la sorpresa de que se lo entregara su padre, invitado especial para la ocasión. Luego de recibir el premio, Martínez dijo que “sin mis compañeros y el cuerpo técnico de la selección argentina y de Aston Villa, no sería posible este premio. Es un mimo a mi carrera. Lo importante es siempre ganar en grupo. Lo mayor ya lo gané”.

El inglés Jude Bellingham ganó el trofeo Kopa, distinción para el mejor joven de la temporada. Bellingham hizo una gran campaña con el Borussia Dortmund alemán, con el que se consagró en primera, y ahora está ratificando su gran calidad con la camiseta de Real Madrid, con el que aspira a ganar todos los títulos. “Escogí el número 5 en Real Madrid por [Zinedine] Zidane, uno de mis ídolos. Es un honor estar entre los mejores del mundo. Para mí es importante este trofeo, pero la prioridad es ganar trofeos de equipo”, dijo Bellingham.

El inglés fue el elegido de una lista en la que también estaban Jamal Musiala (joven alemán que juega en Bayern Münich), Pedri (español de Barcelona), Eduardo Camavinga (francés que milita en Real Madrid), Gavi (también de Barcelona) y Xavi Simons (neerlandés de gran momento en PSV Eindhoven).

Haaland, además de estar entre los candidatos a Balón de Oro, se quedó con el trofeo Gerd Müller como mejor delantero de la temporada. El noruego consiguió un triplete en Manchester City, ganando la Champions, la Premier League y la FA Cup.