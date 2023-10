Terminó el Mundial de Rugby 2023 para Los Teros. Pasando raya, la selección uruguaya logró una victoria, 36-26 ante Namibia, y tres derrotas, 27-17 con Francia, 38-17 con Italia y la de este jueves en el Parc Olympique Lyonnais, 73-0 ante Nueva Zelanda. Los Teros quedarán cuartos en un grupo que fue durísimo. Lograron uno de los objetivos, que era ganar un partido, pero no pudieron alcanzar el otro: ser terceros y clasificar automáticamente al Mundial 2027.

Mucha Nueva Zelanda

Lo primero fue el haka y se vivió con mucha intensidad en el estadio. Es el ritual más llamativo y emocionante del rugby y esta vez les tocó a los uruguayos estar parados frente a los All Blacks.

Uruguay podría haber empezado ganando. Pasados los diez minutos de juego, Manuel Ardao apoyó el try escapándose por la izquierda del ataque celeste. Se festejó, pero no valió: el jugador uruguayo tocó la línea lateral con la punta de su zapato cuando se lanzó a apoyar la ovalada, entonces la jugada terminó siendo line para los All Blacks. Claro, los celestes podrían haber empezado ganando porque minutos antes el árbitro también le había anulado un try a Nueva Zelanda.

Desde el minuto 19 en adelante, todo fue de los All Blacks. Damian McKenzie apoyó el try para romper la paridad, y en adelante llegaron tres anotanciones más que dejaron el marcador 26-0. Uruguay, porfiado como es su característica, siguió intentando hasta que terminó el primer tiempo, sin suerte para anotar.

En el segundo tiempo Nueva Zelanda demostró su supremacía. Por algo son los reyes del rugby. Los All Blacks no le dieron chances a Uruguay de tener la ovalada, y sin el balón a Los Teros no les quedó otra que defenderse como se pudiera. Aquellas oportunidades que la celeste tuvo en el inicio del partido ya no se presentarían, sino todo lo contrario: aluvión de tries para Nueva Zelanda. Los nombres destacados fueron los de McKenzie, que hizo un doblete, y Leicester Fainga’anuku, que puso tres tries.

En palabras

Al final del partido, Esteban Meneses, entrenador de Los Teros, dijo estar “orgulloso de los jugadores, de todo el staff, vinimos a hacer historia. Creo que hicimos historia, estoy orgulloso de este equipo, Nueva Zelanda es el mejor equipo del mundo y pudimos complicarlos los primeros 20 minutos. Ellos son muy buenos en el contacto, y hoy se vio. Estoy contento con nuestro rendimiento en la Copa del Mundo”. Con respecto al futuro, el DT apuntó al crecimiento: “que nosotros necesitamos para crecer y evolucionar como país es competir, tener mas partidos como este, con equipos de Tier 1, que nos exijan a nosotros como unión, como staff. Es competencia lo que necesitamos. Uruguay en esta RWC demostró que está a la altura. Lo que viene tiene que ser mejor que lo que tuvimos en la preparación [para éste mundial], jugar más partidos con Japón, Tonga, eso es lo que nos hace crecer y evolucionar. Quedó claro lo que Uruguay puede dar y hacer, pero se necesita más y mejor competencia”.

Andrés Vilaseca, capitán de Los Teros, hizo un resúmen de la participación mundialista. “Hicimos una muy buena Rugby World Cup. Jugamos de igual a igual contra Francia, fuimos competitivos con Italia, le ganamos a Namibia y jugamos bien con Nueva Zelanda. Seguiremos aprendiendo, y buscaremos seguir mejorando para hacer crecer este deporte en Uruguay. Fue una gran experiencia”, sintetizó. En cuanto a los objetivos, para Vilaseca en los resultados “no lo cumplimos, porqque queríamos ganar dos partidos”. Sin embargo, el capitán concluyó que “más allá de los resultados, hicimos un papel impresionante. Quizá si seguimos escribiendo historia, creímos en el plan juego, ser competitivos en el uno a uno. Hace años quizá estábamos en inferioridad, y hoy nos equiparamos”.