Me sorprendí a mí mismo al buscar la información confirmada del equipo arbitral para volcarla como insumo informativo importante en este lugar.

Desde hace décadas, y básicamente desde los años 80, cuando Jorge Burgell me dio alas y confió en mí para asumir roles ejecutivos en la información y la opinión, nos preguntábamos el porqué de esa fruición por tener y publicar los nombres de los árbitros. Con mis compañeros de aquellas redacciones –lamentablemente no había ni una mujer frente a las Remington y Olivetti de Deportes por esos tiempos– nos preguntábamos cuál era la necesidad de saber el nombre de los árbitros de cada partido, en el entendido de que no iban a cambiar con sus acciones el destino de partido tras partido, de los campeonatos, salvo acciones circunstanciales en las que sus errores u omisiones modificaran el resultado o el trámite de una competencia. Nuestra conclusión, a las risas, era que había gente a la que sólo le podía interesar el nombre del juez para putearlo personalizadamente.

Claro, es que yo de niño y muchachito fui uno de ellos. Fui aprendiz del nunca reconocido arte de bajar en segundos tres o cuatro escalones-gradas para quedar junto al línea y ofrecerle mi versión discordante de la sanción de aquel orsái. Fui aspirante, seguramente destacado, del oficio de escuchar con la Spica pegada en el oído que tal Fulano no puede estar en la cancha y reaccionar.

Sin convertirme en un asceta del fútbol, fui entendiendo, un día dejé de putear rivales; otro, de descalificar a mis propios jugadores; otro, de sugerirle al línea que bajara esa bandera; y, por último, aunque es lo que más cuesta, empecé a negarme a la paranoia de que el árbitro nos está robando.

El conocimiento, la instrucción, la historia y unos cuantos factores más me convirtieron en un analista que pretende ser sensato y humano, respetuoso y empático con los protagonistas. Pero claro, no es fácil dejar para siempre ciertos tics de las cavernas, fantásticos y necesarios. Y aunque crea que lo superé, que soy un duque informando y analizando un partido, dos por tres me vuelve a atacar la emoción, de la mano de la sinrazón.

Les aseguro que hace décadas que no exteriorizo mi desagrado con deportistas. Lo mismo con árbitros. Ni un grito. Apenas alguna agarrada de cabeza. Ni una patadita, ni una estentórea puteada. No, eso ya no. Pero hay algo que definitivamente no puedo dejar atrás, y es esa misión imposible de volver el tiempo atrás y modificar la realidad.

Che, ¿y quién es el juez?