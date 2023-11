El final del torneo se puso bueno. Liverpool y Peñarol habían perdido y estaba claro que el que ganara entre Defensor Sporting y Boston River se pondría a tiro de la punta. En la veraniega noche del estadio Franzini, el violeta se impuso por 2-0 gracias a los goles de Lucas Agazzi y Nicolás Rodríguez y llegó a los 21 puntos, dos menos que los negriazules pero dos más que los carboneros.

Le hizo bien el lunes al violeta. Con los goles convertidos ante el sastre, los de Marcelo Méndez se convirtieron en el equipo con más goles en la temporada. Es un buen dato de la realidad de Defensor, que no sólo juega bien, sino que hace goles. Pero, además, ya sabía que, salvo catástrofe y lluvia de goles en contra, el tuerto también es el mejor en goles recibidos, único equipo al que no le han metido 30 o más goles. Es bien claro: si Defensor no está más arriba es porque empató demasiado.

Más allá de la ubicación en la que podría haber estado, lo medular es dónde está ahora: peleará el Clausura –y, por qué no, la Anual, en la que quedó con 60, dos menos que Liverpool y tres menos que Peñarol– en las cuatro fechas que restan. Además, tras el traspié de Nacional y por los demás resultados, ya se aseguró como mínimo estar en el tercer puesto de la Anual, o sea que jugará la Copa Libertadores el año que viene.

A partir del fin de semana que viene quedarán 12 puntos en disputa y contando. El viernes, los dos de arriba tienen partidos contra equipos que pelean el descenso: Liverpool visitará a Cerro (19.00 en el Tróccoli) y Peñarol recibirá a Plaza Colonia (21.30 en el Campeón del Siglo). Con resultados vistos, jugará Defensor, que el domingo a las 19.00 visitará a Deportivo Maldonado en el Campus.

