En América Latina los uruguayos marcan el paso de las distintas ligas, por una cosa o por otra. Mientras en Perú se habla de la llegada de Jorge Fossati al combinado nacional, en filas de Alianza Lima fue desafectado Pablo Míguez. El volante surgido en Danubio conquistó la Liga Peruana en sus dos primeros pasajes por el equipo (2014-2015), pero no pudo conseguir el mismo galardón en su vuelta al equipo aliancista en el 2021. En el 2023 Míguez fue titular en 24 partidos de 31 oficiales. El jugador, quien también supo vestir las camisetas de Unión de Santa Fe, Olimpo, Puebla, Melgar y Cusco, se mostró sorprendido por la decisión del equipo de Alianza Lima que recordemos perdió la final con la U de Fossati y apagó las luces de su estadio para el festejo rival, hecho que aún está por esclarecerse en tiendas judiciales.

En Colombia, Deportes Tolima venció al Deportivo Cali de visita por 2-0 y quedó al borde de la clasificación a la final frente a quien resulte vencedor del cuadrangular B. El equipo dirigido por David González con dos encuentros por jugar tiene una ventaja de cinco puntos respecto al Junior de Santiago Mele, que con el arquero uruguayo en cancha empató 1-1 en su visita a Águilas Doradas. El primer gol de la noche fue obra del uruguayo Facundo Boné a los 69’. El extremo coloniense había ingresado para el segundo tiempo y aportó su quinto gol en 28 presencias este año.

En México León empató con América 2-2 de local en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura mexicano.

Paul Bellón abrió el tanteador a los 2’ para el dueño de casa con un buen golpe de cabeza a la salida de un tiro de esquina, pero Henry Martín igualó apenas cuatro minutos después aprovechando un buscapié de Miguel Layún.

El uruguayo Nicolás López puso arriba a León a los 39’ cuando el partido estaba empatado a uno, con una exquisita definición, aunque el partido terminó finalmente dos a dos. El Diente López, fue sustituido a los 61’ en el conjunto local, que contó con Federico Viñas los primeros 83 minutos. Por la visita, Sebastián Cáceres jugó los 90 ' y Jonathan Rodríguez entró a los 62’.

En Brasil Joaquín Piqueréz es figura en el Palmeiras que lidera el torneo. El uruguayo llegó a su quinta asistencia en la liga con el Verdão, que tiene 66 puntos, tres más que Botafogo, Atlético Mineiro y Flamengo. Su equipo le ganó por cuatro a cero al América Mineiro donde fueron suplentes sus compatriotas Washington Aguerre y Javier Méndez. El tercer gol del Verdao llegó tras un centro de Piquerez desde la izquierda. Fue su quinta asistencia en la liga y la séptima en la temporada. Palmeiras, con las asistencias del uruguayo, está primero con 66 puntos.

Por último en Argentina, las elecciones en Boca Juniors se aplazaron en medio de un clima político nacional hostil, que no deja al deporte por fuera. El macrismo intenta adueñarse nuevamente de Boca Juniors, y por contrapartida, Juan Román Riquelme se postula como presidente del oficialismo. En una de las entrevistas que viene dando el astro bostero, habló de la situación de Edinson Cavani y se refirió al uruguayo de la siguiente manera: “Es un sueño tenerlo en el equipo”. Riquelme manifestó haberse emocionado con el juego del uruguayo, sobre todo en la semifinal contra Palmeiras y dijo: “Hacía mucho tiempo que no me emocionaba en una cancha y él lo logró. Parecía un jugador de barrio”. Sintetizó la presencia de Cavani diciendo que “es el mejor jugador extranjero de todos los tiempos que vino a nuestro balompié”.