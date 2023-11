No es que la quinta fecha de las eliminatorias haya tenido resultados sorprendentes, pero tuvo cosas que hacía tiempo no pasaban o directamente no habían sucedido. Además de la gran victoria uruguaya ante Argentina, Colombia derrotó de atrás a Brasil 2-1 y lo pasó en la tabla de las eliminatorias, igual que Venezuela, que empató en casa con Ecuador, sin goles, pero quedó encima de los brasileños en la cuarta posición, mientras que en el último partido de la noche, en Santiago de Chile, los locales y los paraguayos empataron 0-0 con los guaraníes jugando con uno menos buena parte del partido por la expulsión de Rojas, y quedaron al fondo de la tabla, apenas 1 punto por encima de Bolivia y con 3 puntos más que Perú.

Ahora el martes Uruguay recibirá a Bolivia en Montevideo, Brasil jugará con Argentina, Paraguay recibirá a Colombia, Ecuador enfrentará a Chile y Perú tendrá la visita de Venezuela.

Vaca yendo gente al baile

La sexta etapa, la última del año, comenzó para buena parte del continente sudamericano –recordemos que ni Surinam ni Guyana integran la Confederación Sudamericana de Fútbol– en La Paz con un encuentro en el que se juntaron inicios y despedidas. Fue el primer partido del brasileño Antônio Carlos Zago como director técnico de los verdes del altiplano, que con Gustavo Costas al mando habían generado la marca negativa de cuatro partidos jugados y cuatro contados como derrota. También fue la despedida de la figura excluyente de la selección boliviana en el siglo XXI, Marcelo Moreno Martins, que jugó su último partido vestido de verde en el Hernando Siles de La Paz, para el martes, en el Centenario, retirarse definitivamente de la selección en el Centenario cuando los bolivianos enfrenten a Uruguay.

Bolivia salió de perdedor derrotando 2-0 a Perú, pero además salió del último puesto de la tabla, a donde mandó a su vencido, que, después de cinco partidos dirigido por Juan Reinoso, se ha quedado con un solo punto producto de su empate inicial con Paraguay. Otro de los aspectos negativos que ha tenido este año la selección peruana es que no ha logrado marcar en ninguno de los cinco partidos.

Lo ganó bien Bolivia, con dos golazos de Henry Vaca y Ramiro Vaca, que no son hermanos ni de la misma ciudad, y que a juzgar por la calidad de sus golazos tampoco tienen la misma lateralidad. Henry, que es de Santa Cruz de la Sierra en el llano, anotó el primero en la primera parte con un rotundo zurdazo que fusiló a Pedro Gallese.

El segundo gol fue próximo al final del partido y lo hizo Ramiro, que es de Tarija, localidad al sur del territorio boliviano y con 1.900 metros sobre el nivel del mar. Metió flor de derechazo después de una paciente espera de su compañero Arrascaeta, que había llegado solo a la frontera del área peruana y esperó a Vaca para el derechazo.

Moreno Martins se despidió del mítico estadio paceño, a casi 4.000 metros de altura, en su último partido allí con la selección y provocó un minuto de mucha emoción le retirarse de la cancha a los 75 mientras los peruanos reclamaban por el tiempo. El boliviano-brasileño contabiliza hasta el partido del martes, el último con la verde, 104 partidos y 31 goles, siendo 22 de ellos anotados en las eliminatorias mundialistas, lo que lo convierte en el tercer anotador, detrás de Lionel Messi y Luis Suárez. Es, además, el futbolista con mayor cantidad de partidos jugados en la historia de la selección boliviana.

Si no se puede ganar, no hay que perder

En Maturín, la nueva casa de la selección venezolana, la vinotinto no pudo continuar su paso triunfal y empató sin goles con la potente selección ecuatoriana, que hizo caso omiso a la reciente fama de equipo en ascenso de los dirigidos por Fernando Batista y generó un muy buen primer tiempo en el que estuvo cerca de doblegar a los dueños de casa.

Los locales, a pura efervescencia de la tribuna y del efectista Yeferson Soteldo, arrimaron al arco del ex Cerro Largo Alexander Domínguez, que estuvo impecable, mientras que los ecuatorianos metieron algunas puñaladas de contra que fueron dejando la sensación de que el partido estaba bravo. En la segunda parte las oncenas tuvieron menos bríos, sobre todo al final. Romo estuvo correcto en el arco venezolano y salvó un par de jugadas de gol, y si bien se repitieron los intentos de ataque de la vinotinto, se fueron desconectando al llegar al área de Ecuador.

El empate no le venía mal a ninguno, y a lo último quedaron por esa.

Díaz de gloria

Colombia consiguió un enorme y maravilloso triunfo en Barranquilla al dar vuelta en el segundo tiempo un partido siempre complicadísimo contra Brasil, agravado porque tempranamente estaba perdiendo. Dos golazos de Luis Díaz, de cabeza en apenas cuatro minutos, a los 75 y los 79, y la acción de la dupla conformada por James Rodríguez y Díaz, significaron la base absoluta para un triunfo que no se olvidará en Colombia. Dos centros, uno de cada lado, y dos apariciones de Díaz determinaron el partido, porque después Brasil ya no pudo responder.

En el arranque el elenco local se sorprendió y desarmó de inicio, luego de recibir un gol en los primeros minutos de juego. Brasil apareció con mucha determinación y sorprendió con un gol de Gabriel Martineli cuando sólo iban cuatro minutos, después de una gran jugada de Vini.

El equipo de Lorenzo intentó con Luis Díaz como su figura determinante en ataque, pero las chances de gol no fueron tan claras para poder derrotar a Alisson.

En Brasil se fue lesionado Vini y esto lo aprovechó Colombia para adueñarse de la pelota y poner el ritmo en el partido. No pudo empatarlo en la primera parte, pero lo doblegó casi por completo en la última parte del partido, cuando hundió a Brasil contra su arco y logró la diferencia que deja a la selección de Néstor Lorenzo en la tercera colocación en las eliminatorias y como única invicta.