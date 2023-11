River Plate recibirá a Huracán este viernes a las 21.00 en el Monumental de Núñez por la fecha 12 de la Copa de la Liga en la Zona A. Para este compromiso el entrenador Martín Demichelis presentó la lista de convocados, en la que resaltan dos regresos: el del uruguayo Nicolás de la Cruz y el de Jonatan Maidana.

El futbolista surgido en las inferiores de Liverpool y que es un pilar de la nueva selección de Marcelo Bielsa arrastra una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo que lo dejó fuera de los últimos encuentros del equipo millonario. El futbolista se perdió el partido con Colón en Santa Fe, el clásico con Independiente y el encuentro con Gimnasia y Esgrima de La Plata en la ciudad damero.

A falta de tres fechas para el final de esta zona de grupos de la Copa de la Liga, River Plate buscará cerrar su clasificación a cuartos de final cuando enfrente esta noche a Huracán en el que será el último partido del equipo este año como local en el renovado Monumental. La vuelta de De la Cruz pone una incógnita en la formación titular del equipo de Demichelis.

El tema para el entrenador no pasa tanto por el regreso del uruguayo sino por a quién reemplaza. El director técnico mantendría un esquema con Enzo Pérez, Manuel Lanzini y Ezequiel Barco como piezas fundamentales, por lo que la disputa para quedarse en el once está entre Nico de la Cruz y Rodrigo Aliendro o Nacho Fernández, ya que entraría en lugar de uno de ellos. El cambio no sólo marcará un reordenamiento de los volantes, sino que podría cambiar el juego del equipo.

Si el que sale es Nacho Fernández, probablemente se vea un esquema con De la Cruz y Aliendro cerca de Enzo Fernández, y el equipo se pararía con algo parecido a un 4-3-2-1; por otra parte, si el reemplazado es Aliendro, el dibujo será el habitual en este segundo tramo del año, con un solo jugador como ladero del capitán y tres creativos adelante.

El uruguayo volvió a completar con normalidad los trabajos físicos, técnicos y tácticos propuestos y se perfila para recuperar su lugar entre los titulares, luego de superar la tendinitis en el talón de Aquiles izquierdo. El entrenador del equipo millonario había manifestado que el uruguayo estaba “evolucionando bien” y que analizaría ubicarlo entre los titulares, algo que parece perfilarse como cierto.