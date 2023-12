En lo que algunos ven como un premio consuelo por haber quedado absolutamente fuera de todo en lo que hace a la coorganización del Mundial 2030, Chile fue designado por la FIFA como organizador del próximo Mundial sub 20 masculino a jugarse en el primer semestre de 2025.

Los chilenos ya están clasificados de oficio, pero sin embargo Uruguay, vigente campeón del mundo de la categoría, deberá buscar la clasificación en el próximo Sudamericano a realizarse en el verano de 2025, aún sin sede definida y con fuertes posibilidades de que Uruguay vuelva a albergar un torneo que ya organizó en 1979, 2003 y 2015.

Para Chile este será el segundo mundial sub 20 masculino después de haber organizado el de 1987, al que Uruguay no llegó a clasificar.

Antes organizó el Mundial absoluto de 1962, en el que Uruguay no pudo pasar de la serie inicial ante la URSS, Yugoslavia y Colombia, después el Mundial sub 20 femenino de 2008, y también el Mundial sub 17 de 2015, en los que no hubo representativos celestes.