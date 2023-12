Las temporadas de Primera y Segunda División Profesional finalizaron hace varias semanas, pero los campeonatos quedaron inconclusos, porque todavía no se disputaron los playoffs para definir el tercer ascenso de la B a la A. La razón es que no se concretó el fallo correspondiente a la apelación que hizo Cerrito, tras su reclamo de puntos por un partido con Rentistas en el que su entrenador dio indicaciones estando expulsado. Por esta situación hay más de cuatro equipos plagados de incertidumbres en cuanto a su futuro próximo y un Campeonato Uruguayo 2024 sin detalles precisos.

Sucede que, tras el término del torneo de la B, Uruguay Montevideo-Rampla Juniors y Juventud de Las Piedras-Rentistas son los cuatro conjuntos que a priori competirán por un lugar en la categoría de privilegio, pero si el fallo de apelaciones fuera favorable al demandante, sacara a Rentistas y quedara fuera de la definición, sería Rampla el que accedería al quinto lugar, ingresando Oriental al sexto puesto y, por ende, a la pelea por un lugar en la A.

Todavía no hay ninguna certeza, ni del fallo ni de la fecha de los playoffs, que en principio se fijó para el 10 de enero. Representantes de los clubes se reunieron este martes con la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales para solicitar que los playoffs no se jueguen antes del 15 de enero. Ese pedido va a ser trasladado en esta jornada a la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Lo que sí es un hecho es que los clubes están muy molestos con la situación que implica un sinfín de detalles para tener en cuenta, como el hecho de que disputar una competencia tan importante en medio de la pretemporada es perjudicial para el físico de los futbolistas.

Otro de los puntos es que algunos jugadores que podrían concretar su pasaje a otros equipos –incluso de la Primera División– verán trunca esa chance porque sus clubes actuales buscarán retenerlos para que jueguen esa instancia decisiva. Otra de las consideraciones es que como todavía no hay fecha, algunos futbolistas o integrantes de los cuerpos técnicos que no son uruguayos, no viajaron a pasar las fiestas con sus familias por estar esperando que se resuelva esta situación.

Hay mucho por definir y pocas respuestas. Un claro ejemplo es el caso de Joaquín Boghossian, entrenador de Uruguay Montevideo que ya selló su vínculo con Deportivo Maldonado.

Varios futbolistas se manifestaron al respecto en las últimas horas. En el caso de Carlos Techera, arquero de Uruguay Montevideo, explicó los motivos por los que no quieren jugar antes del 10 de enero: “Nosotros nos reintegramos el 5. Si bien entrenamos en gimnasios y demás, no es lo mismo, vas a hacer un partido que te puede cambiar la carrera. El objetivo de todo tu año es ascender. Los fenómenos están de vacaciones, de licencia y nosotros no sabemos qué va a pasar, estamos en unas vacaciones raras”, expresó en los titulares de Carve Deportiva.

Jugadores con gran experiencia como Álvaro Flaco Fernández también se manifestaron sobre esta situación: “Están los que estaban para ascender y se fueron a otros equipos, los jugadores que no saben si van a jugar en Primera o en la B, no saben los detalles de sus contratos, pensamos que se iba a solucionar, pero llegaron la fiestas y todo el mundo se olvida”, analizó el deportista.