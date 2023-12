Peñarol superó 3 a 1 a Nacional en el partido de ida de la final del Campeonato Uruguayo y quedó con ventaja para la definición que será el próximo fin de semana, probablemente el domingo, con horario y escenario a confirmar.

Al término del partido, Pilar González dio declaraciones sobre el encuentro, que Peñarol dominó luego del primer tercio de hora con superioridad tricolor. “El clásico es el partido más importante para nosotras. Encima, con la circunstancia de ser una final, fue muy difícil. Ellas entraron bien y nosotras más o menos, comenzaron ganando pero lo supimos dar vuelta y ahora es una tranquilidad tener un pie adentro del campeonato”, dijo la mediocampista aurinegra.

Para González, Nacional comenzó mejor porque a las mirasoles las desconcertó la actitud de las bolsilludas: “Al principio erramos en sorprendernos con la actitud de ellas. Nosotras teníamos que hacer lo nuestro sin importar cómo estuvieran ellas. No nos podían ganar en actitud. En el entretiempo se habló y lo revertimos con ganas, corazón y todo lo que veníamos haciendo”, analizó.

Rival chequeado

Estudiar al rival previo al encuentro es básico y necesario, mucho más cuando hay tanto en juego. En este caso, para Peñarol fue fundamental ver en qué había fallado Nacional en los clásicos anteriores, para seguir forzando esos errores, aprovechando el envión anímico de haber conseguido dos victorias al hilo, que ahora son tres. “A pesar de que su juego es bastante claro, lo estudiamos y lo anulamos. De hecho nuestro juego es muy parecido al de ellas -jugar por afuera- entonces el que lo haga mejor es el que va a ganar”, explicó González, para quien su equipo ganó “en ganas”, “porque los clásicos son asi: ves cuál viene mejor y peor, pero son otras cosas que se ganan en muchos aspectos que otros partidos no tienen”, agregó.

Tarea compartida

En el caso de González, que debe encargarse de conectar las salidas del equipo con el frente de ataque y para eso depende de sus compañeras, estuvo muy activa en este partido. “Estoy por afuera y la pelota me tiene que llegar. Hoy por suerte jugamos muy por afuera y me encanta porque estoy todo el tiempo participando, hay veces que pasó varios minutos sin tocar la pelota porque no me llega, y está bien porque se juega de otras maneras también”, sostuvo.

Además de destacar el resultado a favor, González destacó el hecho de que las tricolores tuvieron una expulsada -Sofía Ramondegui-. “[Es] muy importante además de varias con amarillas, porque nosotras tenemos todas disponibles para jugar y un estado de ánimo bien por arriba”, finalizó.

La voz de la experiencia

Daiana Farías, por su parte, destacó el hecho de que jugar un clásico siempre tiene sus diferencias y en una definición mucho más. “Nos encontramos con un gol que pudimos revertir, quizás Nacional entró más activo que nosotras y eso llevó a su gol, pero estos dos partidos son 180 minutos y es muy largo. No sabemos si vamos a jugar en una semana ni dónde, pero para seguir no nos podemos confiar, aunque estamos arriba”, comenzó expresando Farías.

El reclamo

Para la defensa, la clave en un clásico es poner el foco en el tipo de partido que es: “Conocés al rival y no importa cuándo ni dónde, no importa si el vestuario es chico, hay que estar concentradas”.

Sobre ese punto, la jugadora destacó que siguen “con malas condiciones. A mí me hubiese encantado jugar este partido en el Centenario. ¿Por qué no? Pero como es femenino se viene al Pamermo... Por lo menos que sea en una cancha natural, no sintética, para mejor juego y mejor pisada”, reclamó la exfutbolista de Racing de Portugal.

Farías se sumó al aurinegro para el Torneo Intermedio, luego de dejar el fútbol europeo. Desde entonces es clave en la idea de Cecilia Santo. “Cuando llegué sin saber que me iba a quedar, ellas me metieron en el equipo. Pilar González fue fundamental porque cada vez que iba a las Acacias me decía: '¿Cuándo rompemos el contrato?'”, refiriéndose al vínculo que Farías tenía con Racing. “Yo les decía que somos una familia y ahora lo estamos demostrando. Mano a mano, diente con diente delanteras tirándose a barrer, defensas haciendo un caño. La unión y la confianza porque vamos todas juntas”, finalizó.