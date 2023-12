Sebastián Boselli, durante un partido amistoso de la selección Sub 20 (archivo, mayo de 2023).

La preselección uruguaya de fútbol masculino que se prepara para el Preolímpico de Venezuela, que se jugará entre el 20 de enero y el 11 de febrero en las ciudades de Caracas, Valencia y Barquisimeto, sigue avanzando bajo las órdenes de Marcelo Bielsa en la confección definitiva de su lista final de 23 jugadores, que debe ser entregada el 5 de enero, 15 días antes del comienzo de la competencia.

Sebastián Boselli seguro, ¿y Alan Maturro?

El cuerpo técnico de la selección uruguaya que peleará por uno de los dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024 avanzó en nuevas nominaciones una vez concluídas las finales del Uruguayo, y agregó a la lista a los campeones de Liverpool, Luciano Rodríguez y Mateo Antoni (que el 1 de enero volverá a ser jugador de Nacional), y a los aurinegros Santiago Homenchenko y Valentín Rodríguez. Ahora son 20 los futbolistas que están entrenando en el Complejo Uruguay Celeste.

Resta la llegada de Sebastián Boselli, que jugará con su club River Plate este viernes la final por el Trofeo de Campeones ante Rosario Central en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y el posible arribo de otro campeón mundial sub 20, Alan Maturro. Los dos ex Defensor están en situaciones distintas dado que Boselli ya fue autorizado por River Plate para venir cuando termine la temporada argentina, mientras que Maturro aún no tiene el permiso de Genoa o del equipo que lo tenga el próximo semestre.

La lista final debe tener 23 futbolistas nacidos desde el 1 de enero de 2001 en adelante, así que si diéramos por cierto que ya hay 21 casi confirmados -o hasta 22 si Maturro fuese autorizado-, aún falta una nueva nominación para completar los 23 entre los cuales debe haber tres arqueros que seguramente serán Randall Rodríguez, Fabrizio Correa y Facundo Machado, los tres que vienen entrenando desde hace unas semanas.

Se han establecido inúmeras consultas con clubes del exterior por una buena cantidad de futbolistas que Bielsa hubiese querido tener, pero como no hay ninguna cláusula de FIFA, ni mucho menos del Comité Olímpico Internacional, que garantice que los clubes cedan a los futbolistas citados, muchos de ellos han quedado por el camino.

Así sucedió antes que nada con Facundo Pellistri del Manchester United y Manuel Ugarte de PSG, y después con Fabricio Díaz que está en Qatar, con Matías Arezo que en días vuelve a estar bajo las órdenes del Granada -que tiene a Alexander Medina como entrenador-, con Álvaro Rodríguez del Castilla Real Madrid y otros cuantos futbolistas que están tempranamente jugando en otros lugares del mundo.

Otros clubes extranjeros, sin embargo, han cedido a sus futbolistas para ponerse la celeste: Nicolás Marichal del Dínamo de Moscú, Mateo Ponte de Botafogo, César Araújo de Orlando City, Vicente Poggi de Necaxa, Matías Abaldo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y Cristian Quique Olivera de Los Ángeles FC, el único de los futbolistas de esta nómina que ya jugó en la selección absoluta.

La lista incompleta de los sub23 de Uruguay

A falta de la llegada de Boselli, de la duda en relación a Maturro y del futbolista que Bielsa utilice para el cupo 23, estos son los que entrenan ahora: los arqueros Rodríguez (Peñarol), Suárez (Nacional) y Correa (La Luz/River Plate), los defensas Marichal (Dinamo Moscú), Antoni (Liverpool / Nacional), Mateo Ponte (Botafogo) y Fredy Martínez (Nacional), losmedios Rodrigo Chagas (Nacional), Rodríguez (Peñarol), Vicente Poggi (Necaxa), Santiago Homenchenko (Peñarol), Araújo (Orlando City), Tiago Palacios (Torque), y los delanteros Renzo Sánchez (Nacional), Anderson Duarte (Defensor Sporting), Olivera (Los Ángeles FC), Abaldo (Gimnasia y Esgrima La Plata), Juan Cruz de los Santos (River Plate) , Matías Fonseca (Wanderers) y Luciano Rodríguez (Liverpool).