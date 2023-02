“Con un poco más de inteligencia y aguardando el mérito, sabiendo que era a todo o nada, pude hacer los últimos tres kilómetros con todo, a pesar de que se me venían arriba, se me dio”, sostuvo Alejandro Acton tras conseguir finalizar primero el recorrido de la cuarta etapa de Rutas de América.

El argentino Acton, que representa a Alas Rojas de Santa Lucía, fue figura del ciclismo uruguayo a finales de los 90 y principio de la década del 2000. Finalizó primero, seguido por Pablo Troncoso de Fénix. En tercer lugar llegó Juan Caorsi, de Armonía de Fray Bentos; en cuarto lugar, terminó Jeovanny Umpierrez, de Barrio Artigas de Treinta y Tres, y en quinto lugar arribó a la meta Nicolás Martínez, de 33 de San José.

“Agradezco a todo el Ala Roja que confió en mí, a Álvaro Tardaguila que me dio el impulso de volver el año pasado. Yo siempre digo que nací en un lugar equivocado, porque Uruguay para mí es mi país, y Santa Lucía es mi ciudad del alma”, agregó Acton en rueda de prensa celebrando su victoria.

Sobre lo que fue su recorrido, contó que salió “con el pie izquierdo”, porque pinchó antes del puente de Mercedes. “Traté de cambiar después del puente, fue rápido y enganché en el momento exacto. Había que estar adelante, llegar con buen ritmo a los últimos kilómetros y faltando ocho kilómetros se hizo un corto, saqué la experiencia de guardar un poco; cuando vi que algunos dudaron, a falta de tres kilómetros, entendí que era mi posibilidad hasta la meta”, sostuvo sobre su estrategia.

Además, recordó el motivo por el que considera que no logró el triunfo en la segunda etapa: “Bajé en la segunda etapa a hacer mis necesidades y perdí la segunda etapa, pero hoy tuve revancha. No está muerto quien pelea, agradezco a mi pareja, hijo, padres y hermanos, que me apoyan mucho”, expresó.

Acton celebró con la malla de Alas Rojas de Santa Lucía y adjudicó el triunfo en Carmelo a su club. “El club quiere volver a los primeros niveles y yo aporté mi granito de arena poniendo mi experiencia”, finalizó.

Esta carrera se definió a falta de 50 kilómetros, cuando la diferencia era muy grande. En el final de la etapa, los intentos del San Antonio, Fénix y Unión 33 Vergara no pudieron concretarse, y fue Acton el que sorprendió al pelotón.

Se trató de una etapa muy vertiginosa en la que Agustín Moreira del Cerro Largo -que se ubica cuarto en la tabla general- y Nahuel Soares de Lima del San Antonio Florida -que está quinto- perdieron posiciones ante un grupo de 50 ciclistas. Este grupo, a impulsos de Villa Teresa, Unión 33 Vergara y Náutico Boca del Cufré, logró mantener una ventaja constante con el grupo de Moreira y Soares de Lima. Matías Presa mantiene la malla de líder un día más.

El tiempo de carrera fue 3:58.12 para los 187,7 km de carrera, con un promedio de 47,280 km/h.

Mañana se disputará la quinta etapa; unirá Ombúes de Lavalle con Santa Lucía, recorriendo 176 kilómetros.

Posiciones

1 - Alejandro Acton (Alas Rojas) 2 - Pablo Troncoso (Fénix) 3 - Juan Caorsi (Armonía de Fray Bentos) 4 - Geovanny Umpierrez (Barrio Artigas 33) 5 - Matías González (Barrio Artigas 33)

General extraoficial

1 - Matías Presa (Cerro Largo) 2 – Sebastián Rodríguez (San Antonio Florida) a 47s 3 – Ignacio Maldonado (Union 33 Vergara) a 1.04 4 - Pablo Anchieri (Náutico Boca del Cufré) 5 - Jorge Giacinti (Cerro Largo)