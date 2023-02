Si hubiese habido un Whatsapp mío con el Fibra, que desde ya les digo que no hay, así que no será necesario que me stalkeen, que me entrevisten o que me ghosteen, a compañeras y compañeros de la diaria no les daría trabajo entender la posible encriptación de un mensaje que no poseería nada críptico, y que sería muy fácil de descifrar en nuestra redacción. Estaría fechado el domingo 5 de febrero a la noche y diría: Acá les paso unos datos de unos nombres de nuestro mundial (el campeonato de selecciones de OFI). Anoten: Federico Ramos, Diego Vela, John Lennon, Pereyra Mayer, Johans Rafael Paiva.

La historia seguiría con los desarrollos de los aportes, características y circunstancias por las que se deberían nombrar a esos futbolistas de la Organización del Fútbol del Interior, entendiendo que cada uno de ellos representa a cada una de las cuatro confederaciones que este año compiten en la Copa Nacional de Selecciones.

Injusticia en Ramos

Comencemos con el que no jugó, el piriapolense Federico Ramos, un crack que allá por 2010 nos asombró a los integrantes de estas páginas con sus grandes participaciones con la selección de Zona Oeste de Maldonado mientras completaba su tiempo de reponedor en el supermercado. Después hizo una larga carrera en el fútbol profesional, en Uruguay y también en el exterior, y ahora de vuelta en la Zona Oeste.

Su equipo jugó y ganó en la ida de los cuartos de final del Este al vencer en José Pedro Varela 2-1, y el miércoles jugarán la revancha en el Julio César Abadie para tratar de meterse en semifinales, pero ni este partido, ni en el anterior ni en el que vendrá podrá jugar Fede Ramos, que por un empujón, cuerpo a cuerpo en acción de juego, fue expulsado en el último partido de la serie ante Maldonado, e increíblemente le dieron tres partidos de suspensión. El video de la jugada circula en redes y es uno de los argumentos que usará su selección para solicitar quese revea esa pena.

En los otros partidos de ida de cuartos de final del Este, Lavalleja empató de atrás en Minas con Cerro Largo 2-2, Maldonado venció en casa, en el Campus, a Rocha por 2-0, y Treinta y Tres, de visita en Vergara, ganó 2-1.

El miércoles se definen las cuatro llaves, por puntos, diferencia de goles o penales.

A toda Vela

Diego Vela juega en Colonia. Juega a todo en Colonia. Juega al fútbol en el San Carlos que fue el que lo promovió en la vuelta de la selección de Colonia del Sacramento, juega al fútbol de salón en donde fue uno de los máximos artilleros de la última temporada de la AUF jugando para Old Christians, juega al fútbol 7, y vaya saber a que más. Vela tiene 21 años, pero si ustedes vieron con asombro sus últimos tres goles para la albiazul coloniense, debían haber pensado que Diego tenía varios años más. El delantero, que de manera agónica puso a Colonia en cuartos de final al empatar 3-3 ante Ecilda Paullier en San José, es ancho, parece pesado, y sin dudas lo que parece es que la hace chiquita en pisada y pegada. Vela ha puesto en forma a Colonia, que en la ida de los cuartos de final del Sur le ganó en el Suppici a Paso de los Toros por 1-0.

En los otros partidos de ida, San José aplastó de visitante a Flores 3-0 , mientras que Durazno–Canelones en el Landoni y Ecilda Paullier–Florida en el Casto Martínez Laguarda de San José empataron 0–0.

El miércoles se definirán en los partidos de vuelta los semifinalistas.

Johans Rafael Paiva es cañero, gentilicio de los habitantes de Bella Unión, y además golero. El sábado le dio una enorme alegría a su gente, que llenó el Walter Martínez Cerruti para ver a los rojos de Bella Unión ganar en el repechaje ante Soriano y meterse en las semifinales del Litoral, en las que enfrentará a Río Negro.

Después de empatar 2- 2 en el partido de repesca entre el segundo de la serie de tres selecciones (Bella Unión) y el tercero de la de cuatro (Soriano), hubo que definir por penales quién accedía a los cuartos de final y fue el momento de Johans Rafael, que atajó tres de los cuatro penales que le patearon y llevó su equipo a la victoria.

El sábado se comenzarán a jugar las semifinales con los partidos entre Young–Guichón y Bella Unión–Río Negro.

Imagine

El campeonato del Litoral Norte, el de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó es el único que se juega a dos ruedas, todos contra todos.

En Tacuarembó, el líder, juega el santanense John Lennon Pereyra Mayer. Este futbolista que seguramente debe ser doble chapa (brasilero y uruguayo) empezó hace años a jugar en Rivera, pasó al futbol tacuaremboense donde juntó grandes actuaciones con grandes líos que llevó a que OFI le diera una suspensión muy larga, y ahora otra vez está destacando para la selección de Tacuarembó.

Fue con un gol suyo que de manera agónica los albirrojos derrotaron 2-1 a Artigas y siguieron firmes al tope de la tabla con 12 puntos en cinco presentaciones.

Su principal perseguidor es la celeste selección de Rivera, que en el Paiva Olivera consiguió un enorme triunfo al derrotar a Paysandú por 2–1

En la próxima fecha, el sábado 11 de febrero, Tacuarembó recibe a Salto y Rivera visita a Artigas, quedando libre Paysandú.