El Bayern le ganó 1 a 0 a Paris Saint Germain por los octavos de final, y el conjunto de Christophe Galtier quedó complicado en la clasificación de la Champions League.

Kingsley Coman marcó el tanto de la victoria alemana en el Parque de los Príncipes. La revancha de los octavos de final se disputará en Alemania, el 8 de marzo.

EPSG no mostró su mejor versión y la victoria del conjunto de Julian Nagelsmann es más que justa. Los alemanes fueron muy superiores a su rival. Bayern ncontró la victoria con el gol de Coman, que ya dejó sin el título en Lisboa a los parisinos, que buscaron reaccionar con el ingreso de Mbappé, que comenzó el partido en el banco de suplentes.

El francés mejoró la situación del equipo en ataque, pero no logró grandes individualidades y PSG no pasó de eso. El delantero galo empató, pero el VAR anuló la acción por fuera de juego.

Hubo más

Con tanto de Brahim Diaz, y gracias a la superioridad en el juego, Milan venció 1-0 a Tottenham, en otra de las series por los octavos de final de la Champions.

El duelo fue intenso y dinámico, y así Brahim pudo abrir el marcador tempranamente, a los 7 minutos de partido. Luego del tanto, ambos equipos tuvieron incursiones ofensivas en las áreas del rival, pero ninguno lo pudo capitalizar. Milan cortó la racha de siete partidos seguidos sin conocer la victoria.

Los de Londres fueron los dueños del balón por varios momentos del juego, pero no lo usaron en beneficio propio. En la segunda parte lograron ser más ofensivos, complicaron a los de Stefano Pioli, copando el área y obligando a la zaga local a exigirse al máximo, pero los italianos tuvieron un buen equilibrio en todas sus líneas, y no sólo la defensa no falló, sino que siguieron generando, lo que les sirvió para mantener el resultado.

Este miércoles se enfrentan Brujas y Benfica, Dortmund y Chelsea, a las 17.00. El miércoles próximo jugarán Liverpool y Real Madrid, y Frankfurt con Napoli.