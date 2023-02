La foto de perfil de Diego González lo muestra a él sentado sobre el primer lugar de un podio, con malla de líder y un trofeo a sus pies. Allí, con su sonrisa de campeón se lo ve abrazado a su hijo. “Después de cruzar la meta fue todo emoción y alegría; mi señora me estaba esperando con mi niño”, contó el ciclista sobre lo que sucedió el domingo pasado. Es que allí, en Mercedes, González obtuvo su primera vuelta por etapas con prueba contrarreloj (CRI). Fue la Vuelta Chaná, que entre viernes y domingo recorrió Cardona, Palo Solo, Cañada Nieto, Dolores, Palmar, Villa Soriano y Mercedes. Cuenta que ya había ganado otra por etapas, una Clásica del Norte, pero en aquella no hubo CRI. La felicidad esta vez fue más completa aún, porque vencer en una competencia con estas características es un desafío mayor. El viernes pudo colarse en la fuga y obtener más de 40 segundos de ventaja sobre Agustín Moreira, del Club Ciclista Cerro Largo, favorito por su calidad de contrarrelojero. Moreira, hijo de Federico y hermano de Mauricio, venía de ganar el Tour de San Carlos, en el que González terminó a 53 segundos del líder.

El domingo el vencedor de la etapa final fue Sebastián Rodríguez, del Club San Antonio de Florida. “La venía pensando hace rato, desde el viernes”, dijo el ciclista a la diaria, y consideró que la victoria no se había dado porque fueron las fugas las que llegaron primero a la meta. “Me sentía en muy buena forma, y siempre estas carreras cerca del pueblo a uno lo incentivan un poco más, no sé si por la gente o porque la familia acompaña”, comentó el nacido en Fray Bentos. Para él la victoria de etapa fue “una motivación grandísima para las carreras que se vienen ahora, que son Rutas y la Vuelta”.

Entre sábado (etapa doble) y la mencionada del domingo, las tres etapas disputadas no le quitaron a González, el representante de Náutico Boca del Cufré, aquella ventaja inicial. Pudo vestirse de líder, pese a que la contrarreloj la ganó Moreira, y confirmar su victoria el domingo. “En los últimos 30 kilómetros fue cuando Moreira atacó más y pude soportar los ataques. Fue una victoria muy ajustada como es la Vuelta Chaná, donde siempre las victorias son muy ajustadas”, resaltó el nuevo campeón.

Diego le agradece a su hijo y a su pareja, “que estuvieron en las malas”, y también a la familia Ibarra, “que saca adelante el equipo”. El equipo es el Club Náutico Boca del Cufré y está trabajando desde este año bajo el mando de su entrenador Nazario Pedreira. “Lo trajimos tratando siempre de mejorar y estar disputando todas las carreras. Sabemos que ganar no es fácil, pero estamos haciendo todo para que se dé”, contó a la diaria Juan José Ibarra, responsable del equipo. “Confirmamos que venimos por buen camino en la Vuelta Chaná, donde hicimos una muy buena carrera encontrando la armonía del equipo”, resaltó.

El orden local

Ibarra considera que su equipo está “entre los más fuertes de Uruguay, sin duda”, y dice que eso se refleja en los resultados que vienen obteniendo. En esa cuenta, el club que queda sobre la orilla maragata del Cufré, límite con Colonia, se entrevera con el Cerro Largo –gran favorito de la temporada–, Villa Teresa, San Antonio de Florida y Unión 33 Vergara, las escuadras con ciclistas de mejor nivel este año. En la conversación también entran el Armonía de Fray Bentos y Paysandú LIL, nombre que ha adoptado el equipo y que responde a las iniciales de sus tres principales patrocinadores. Esto se ve reflejado en la actualización más reciente del ránking extraoficial que el Club San Antonio de Florida publica en su sitio web. Comprende lo disputado hasta el 22 de enero y en esta clasificación se suman los puntos que cada ciclista obtiene individualmente en cada competencia, así como cada equipo. Leonel Rodríguez (Cerro Largo) era el líder por entonces, por encima de Fernando Méndez (San Antonio) y Roderyck Asconeguy (Villa Teresa). Por equipos lidera Cerro Largo, seguido por San Antonio, Villa Teresa, Unión 33 y Armonía completando el top 5. El sexto para aquella fecha era Náutico, pero es de presumir que los de Boca del Cufré habrán conseguido escalar a los primeros cinco cuando vuelva a actualizarse.

“Por el momento, Cerro Largo viene muy bien, con buenos resultados durante toda la temporada, y el equipo viene funcionando bien”, dijo a la diaria Agustín Moreira. “Cada uno tiene su parte de la temporada, tenemos al equipo dividido en dos”, explicó. En la primera parte de la temporada le tocó a Leonel Rodríguez liderar, y lo hizo en buena manera, como se refleja en el ránking extraoficial. “La segunda parte pasa para los que hacemos las grandes vueltas: Jorge Giacinti, Matías Presa y yo”, agregó. Es un equipo muy fuerte. Con victorias en la Doble Melo, la Fiesta del Pueblo en Treinta y Tres, el Tour de San Carlos y el segundo lugar en la Vuelta Chaná, en la que obtuvieron el primer puesto por equipos, en el equipo arachán consideran que las cosas están saliendo bien.

Las de a peso

Este fin de semana los equipos y sus ciclistas se medirán en el Campeonato Nacional de Contrarreloj y Ruta, en Paysandú. Esta prueba, de un día de duración, está inscripta en la Unión Ciclista Internacional (UCI), por lo que otorga puntos para los ránkings internacionales. Tendrá el sábado 11 la definición de la prueba CRI, sobre un recorrido de 29 kilómetros, a partir de las 16.00. El domingo, en tanto, se disputará la prueba de ruta, en la que el pelotón dará 14 vueltas a un recorrido de 12 kilómetros en la capital sanducera.

Moreira es el favorito en la CRI. “Me volví a sentir como hace años que no me sentía. Desde que gané Rutas de América en 2020 no me encontraba tan bien como ahora”, reconoció. La explicación es que pudo volver a entrenar como antes de algunas lesiones y de la pandemia, período en el que la covid lo afectó dos veces: “Estoy contento en lo personal y esperando las carreras grandes, que es para lo que nos preparamos todo el año”. El primer gran objetivo será Rutas de América. “Son carreras largas, en este caso 11 días, y es difícil controlarla durante los 11 días”, aclaró Moreira. De todas maneras, la experiencia del Cerro Largo como equipo que ya ha vencido en años anteriores les permite confiar y tener la tranquilidad de que llegan de la mejor manera.

No son los únicos que quieren la gloria. Fernando Méndez, segundo mejor ciclista individual en lo que va de la temporada, contó que las expectativas de San Antonio son ganar. “Sabemos que es difícil, hay una contrarreloj muy larga que nos dificulta un poco, pero tenemos un gran equipo, salimos a batallar y siempre damos lo mejor”, enfatizó. Considera que el equipo floridense tiene gente “que está pasando por un buen momento, así que tenemos varias cartas”.

En cuanto a la organización, la Federación Ciclista Uruguaya (FCU) está trabajando para la realización de la Vuelta Ciclista del Uruguay (VCU) en Semana de Turismo, mientras que en la semana de Carnaval la organización de Rutas de América corresponde al Club Ciclista Fénix. Pablo Quintana, presidente de la FCU, contó que la VCU será nuevamente de categoría nacional. “Hemos resuelto no incluirla en el calendario de la UCI por los costos que tiene y la logística que eso implica”, aclaró. Para 2024 esperan poder incluir nuevamente a la Vuelta en el calendario UCI. “A nivel interno estamos tratando de recuperar la credibilidad de las empresas privadas”, remarcó el presidente, quien reveló que al día de hoy el mayor apoyo económico que tiene la FCU proviene de la Secretaría Nacional del Deporte y la Fundación Deporte Uruguay. “Queremos que las empresas privadas vuelvan a confiar en el ciclismo y hace un buen tiempo que venimos trabajando sobre eso. Estamos negociando la televisación con una empresa que ya estuvo vinculada al ciclismo”, contó, y además aseguró que la VCU podrá verse por el canal de Youtube de la FCU, donde estarán disponibles en vivo las largadas y las dos horas finales de cada etapa. Además del streaming propio, apuntan a tener pantalla tanto en televisión abierta como para abonados.

Si bien oficialmente la temporada se considera abierta desde el 1º de enero y va hasta el 31 de diciembre, en los hechos el año está dividido en dos partes. Desde enero hasta la VCU es la primera, que Quintana compara con el Apertura de los campeonatos de fútbol, mientras que entre agosto y diciembre se toma la segunda parte como un Clausura, para llegar a un campeón uruguayo. Con actividad oficial desde el 4 de setiembre del pasado año, estamos llegando al punto más álgido de la temporada, momento en que el ciclismo capta la atención del gran público con sus pruebas más tradicionales. Que comience (que siga) el pedalear.

Principales competencias por delante Campeonato nacional de ruta

Sábado 11 de febrero: contrarreloj individual (CRI)

Domingo 12 de febrero: prueba de ruta Rutas de América

Jueves 16 febrero: prólogo en Maldonado

Viernes 17: Maldonado-Montevideo

Sábado 18: Montevideo-Trinidad

Domingo 19: Trinidad-Mercedes

Lunes 20: Fray Bentos-Carmelo

Martes 21: Ombúes de Lavalle-Santa Lucía

Miércoles 22: Canelones-Sarandí del Yi

Jueves 23: Santa Clara de Olimar-Melo

Viernes 24: contrarreloj en Melo

Sábado 25: José Pedro Varela-Maldonado

Domingo 26: Maldonado-Intendencia de Montevideo Vuelta Ciclista

31 de marzo al 9 de abril: Semana de Turismo

Celeste, que cueste

“El Consejo Directivo de la FCU y el ciclismo nacional lamentan profundamente el fallecimiento de Alfredo Hugo Skrycky, quien supo brillar en su etapa como ciclista y quien fuera referente de muchos jóvenes deportistas por su enorme trayectoria dentro del ciclismo”, comunicó la FCU en su web el 17 de enero. Skrycky, quien fue además el entrenador de Milton Wynants cuando ganó la medalla de plata olímpica, era hasta el momento de su muerte el entrenador de la selección. Un día después, el seleccionado uruguayo debía viajar, y partió rumbo a Argentina a disputar la Vuelta a San Juan. “Hablamos con los ciclistas y les dimos a ellos la decisión de qué hacer, si participábamos en la vuelta o no, y unánimemente resolvieron que el mejor homenaje era correr portando un brazalete negro”, contó a la diaria Pablo Quintana. Fue Gregorio Bare, el Toro, quien viajó como entrenador, ya que estaba en aquel momento como asistente en la selección.

“Hugo había tenido viajes con mi padre y se hizo un vínculo, me conocía desde niño”, contó Roderick Asconeguy, quien estuvo en el grupo seleccionado para viajar. “Hugo tenía algo especial porque luchaba mucho por los beneficios para el ciclista, en busca del mejor resultado; si veía que podía conseguir algo mejor, él iba al frente y lo hacía posible”, recordó Asconeguy, que extrañó las charlas previas a la competencia porque “era alguien que motivaba mucho”, y rememoró las conversaciones en los Juegos Odesur del año pasado, en los que él ganó la medalla de plata.

La participación fue acorde a las expectativas, según el presidente de la federación. “Nosotros llevamos ciclistas que son laburantes, que hacen ocho horas y después salen a entrenar”, explicó. “Compitieron con ciclistas que ganan, algunos de ellos, cinco millones de euros al año”, resaltó. Eric Fagúndez (50º puesto), Roderyck Asconeguy (106º) y Juan Caorsi (130º) fueron quienes completaron la vuelta, que finalizó el 29 de enero y en la que Miguel Ángel López, Filippo Ganna y Sergio Higuita se subieron al podio; nombres grandes del ciclismo mundial. Del resto del seleccionado celeste, Fernando Méndez y Nahuel Soarez debieron abandonar la prueba, en tanto Nahuel Hernández fue eliminado por no llegar en el límite de tiempo en una de las etapas.

En la jornada del miércoles, la FCU tendría una reunión para tratar el tema del sucesor en el cargo de seleccionador, situación aún no resuelta. Quintana explicó que se está “buscando la mejor preparación de los ciclistas de cara al Panamericano de Panamá (17-23 de abril), donde nos jugamos la última chance que tenemos de lograr una clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Santiago, que forman parte del ciclo olímpico y para nosotros son muy importantes porque te dan la posibilidad o te dejan en la puertita de acceder a los Juegos Olímpicos de París”. Asconeguy, por ejemplo, tiene la esperanza de ganar un cupo para estar ahí, “pero hay un camino largo para recorrer”, asegura. Las dificultades económicas siempre existen y en este caso se acentúan porque la organización en Panamá no se hará cargo de gastos de alojamiento y alimentación.

“En este período de tres años y pico al frente de la FCU hemos tratado de tener la mayor presencia internacional posible. Hace muchísimo tiempo que Uruguay no sale tanto a competir como en estos últimos años”, valoró el dirigente. Lo ha hecho en ruta, a veces en pista y también “dando cabida” al BMX y el Mountain Bike. “A nivel internacional hemos tratado de que el ciclismo uruguayo esté presente donde sea posible”, subrayó Quintana.