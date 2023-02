Mateo Carabajal le dio el gol de la victoria 1-0 a Independiente del Valle en el partido de ida frente a Flamengo por la Recopa Sudamericana, un trofeo que se otorga al ganador de dos partidos que disputan el campeón de la Copa Libertadores -los brasileños- y el de la Copa Sudamericana -los ecuatorianos-. En el Mengao jugaron Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela de titulares.

El conjunto ecuatoriano dirigido por Martín Anselmi logró un gran triunfo de local y llega con ventaja al partido de vuelta que se jugará el martes en Brasil.

Los ecuatorianos tuvieron la pelota durante toda la primera parte y manejaron el partido, mientras que el Mengao llegó con poco peligro en algunos contragolpes. Así tuvieron la chance más clara del primer tiempo con la incursión ofensiva de Gabriel Barbosa, que evitó el arquero Wellington Ramírez, y los primeros 45’ terminaron en empate sin goles.

El marcador se abrió recién a los 23' del complemento, cuando el argentino Carabajal puso el 1-0 tras el tiro de esquina de Sornoza, con un buen disparo que terminó en el palo derecho que no pudo contener Santos. El resultado terminó siendo justo, porque Independiente remató 23 veces al arco y Flamengo siete, y tuvo 53% de posesión del balón frente a 47% de los brasileños.

El martes se definirá el campeón de la Recopa Sudamericana 2023.

Árbitro acusado de violencia de género en la previa al partido

Tras el encuentro, se viralizó la noticia de que la esposa del árbitro chileno del partido, Piero Maza, lo acusó de violencia de género en la previa del encuentro.

Pollett Dominique López sostuvo públicamente que su esposo le ocasionó lesiones de las que adjuntó fotos que muestran marcas en su piel. Además, expuso que “hizo abandono de su hogar de un día para el otro”.

“Dejó de darle sustento a su hogar sabiendo que él era el sostenedor. Y, además, en más de una ocasión sufrí violencia física y psicológica”, sostuvo López en un posteo en sus redes sociales.

Y agregó: “¡Y ahora se niega a darme mi divorcio! Pero la culpa fue mía por no haber denunciado. Le imploré, le rogué hagamos esto por favor a la buena. Gana aproximadamente cinco millones mensuales contando los partidos de Conmebol y se negó a darle a su señora 350 mil pesos mensuales. Ahora no quiero nada. Solo mi libertad y se niega a dármela y me obliga a seguir casada”, denunció.