El calendario inmediato marca dos partidos en el Antel Arena: Estados Unidos y México, en ambos casos, desde las 21.10. El uruguayo es rebeldón. No se da por vencido si existe una mínima luz de esperanza. Y ahí estarán empujando los tres millones para lograr ese casi imposible cupo mundialista.

Colombia recibe a los dos rivales directos: México y Puerto Rico. Además, los boricuas el jueves visitan a Brasil. La chance más sencilla está en ganar los dos y que las dos selecciones centroamericanas no consigan triunfos. Ese escenario ideal tiene pocas chances de darse, por la sencilla razón de que los hermanos cafeteros están eliminados. Se hará fuerza de todas formas. El mate y la bachata, un solo corazón.

En el medio se abren un montón de posibilidades de clasificación en las que empiezan a jugar las diferencias de goleo. Por ahora, no vale la pena aburrir con un montón de cuentas que emparejarían este artículo periodístico con un examen del adolescente que se llevó matemática a febrero.

¿Quiénes faltan?

Lamentablemente es una pregunta recurrente que siempre tiene respuesta. Sabida era la situación de Santiago Véscovi, que no iba a poder estar en esta ventana por su participación en la NCAA de Estados Unidos defendiendo a Tennessee. Buena campaña en el básquet universitario viene haciendo el ex Bohemios.

Había optimismo con Mathias Calfani, quien después de una larga recuperación de diez meses empezó a tener contados minutos en Obras Sanitarias de Argentina. Pero la rodilla del artiguense no está pronta, será baja una vez más.

La más sorpresiva –y dolorosa– fue la de Jayson Granger. El base sufrió una distensión de aductores en el partido de su Reyer Venezia ante Virtus Bolonia por la Copa Italia. Lo llamativo fue que siguió en la cancha pese al problema muscular en un encuentro liquidado, y sobre el último cuarto terminó siendo más grave. El oriundo de Cordón había integrado la lista inicial de 14 jugadores.

Los corazones celestes

El plantel de Rubén Magnano quedó con 13 basquetbolistas. Quedará uno afuera del banco por encuentro, cupo que puede rotarse si el entrenador lo desea.

Gonzalo Iglesias fue el último en sumarse, el martes pasado. Bruno Fitipaldo, en tanto, llegó luego de perder la final de la Copa del Rey con su equipo Lenovo Tenerife. Los 11 jugadores restantes y tres invitados (Mateo Sarni, Pablo Gómez y Mateo Bianchi) habían iniciado los entrenamientos el lunes por la mañana en el Antel Arena.

La lista la conforman Luciano Parodi (Hebraica y Macabi), Agustín Ubal (Bilbao Basket, España), Fitipaldo (Lenovo Tenerife, España), Joaquín Osimani (Goes), Joaquín Rodríguez (Obras Sanitarias, Argentina), Emiliano Serres (Obras Sanitarias, Argentina), Ignacio Xavier (Goes), Juan Ignacio Ducasse (Hebraica y Macabi), Sebastián Ottonello (Defensor Sporting), Martín Rojas (Biguá), Iglesias (Clavijo, España), Kiril Wachsmann (Malvín) y Esteban Batista (Olimpia).

Los rivales

Estados Unidos llega con un plantel que, seguramente, es el más flojo que presentó a lo largo de las clasificatorias. Lo llamativo es que matemáticamente aún no está clasificado, aunque las chances de que pierda su boleto son casi nulas.

Si bien son 12 almas que tienen claro que no serán tenidas en cuenta para el Mundial, los de allá son todos talentosos y estos que vienen no son la excepción. En general, se desempeñan en la G-League, donde militan los equipos secundarios de las franquicias de la NBA. Más de uno tienen contados partidos en el torneo más famoso del planeta, pero no hay ningún monstruo. Se espera un equipo joven y dinámico, que busque acelerar el ritmo, correr y tirar.

En contrapartida, habrá poco conocimiento colectivo y nulo tiempo de trabajo con deportistas que, además, están acostumbrados a jugar el mismo deporte, pero con algunas reglas diferentes al básquet FIBA. Uruguay intentará aprovechar esas falencias para tirar agua hacia su desierto.

México, en tanto, tiene un plantel muy similar al que venció a la celeste 80-60 en noviembre en tierras aztecas. Se suma Daniel Amigo, un buen pivot de 2,08. Es un combinado de edad, con pocos jugadores desnivelantes, que debería ajustarse al poderío uruguayo. A su favor tienen la experiencia en este tipo de batallas. Controlar a Francisco Cruz y Gabriel Girón es clave. Si toman confianza y se agrandan, es difícil; pasó en el último enfrentamiento.

¿Y nosotros?

La baja de Granger quita a un generador nato que, además, tiene gol en sus manos. Por tanto, el desafío recaerá en Parodi y Ubal. Fitipaldo, sin dudas, deberá ser el encargado de cargar con el goleo; son imperiosos sus buenos porcentajes para soñar en grande. Obviamente, la celeste aprovechará los últimos pasos en la pista de Esteban Batista, quien sigue generando ventajas desde sus posteos. Serán claves los cortes hacia el aro cuando el pivot arrastre marcas, o limpiarles el camino a sus caídas luego de jugar el pick central.

Ahora bien, la clave absoluta está en la defensa: ser sólidos atrás y desde ahí generar ataques rápidos cuando se pueda. Si Uruguay no da el tono de dejar a sus rivales en las cercanías a los 70 puntos, va a ser difícil que pueda ganar. En ese sentido, preocupa la consistencia en la rotación; Magnano cuenta con un quinteto fuerte y un montón de actores de rol que deberán dar un paso adelante para sostener el nivel y la intensidad de los iniciales.