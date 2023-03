El sábado, luego del partido entre Nacional y Boston River, tras el penal cobrado a favor de los albos que convirtió Juan Ignacio Ramírez, Ignacio Ruglio se pronunció a través de estados de Whatsapp manifestando su disconformidad con la decisión arbitral.

“Cuando lo injusto, impune y desleal se vuelve normal, la gente ya pierde la capacidad de asombro. Me genera la misma rabia que a todos los que me escriben fin de semana tras fin de semana y año tras año. Siempre es para el mismo lado, ya no cuidan ni las formas”, escribió el presidente de Peñarol.

Además, apuntó contra “los que ayudaron a que esta gente tenga poder”, y agregó: “Peñarol está dando pelea y la va a seguir dando porque para terminar con esto hay que barrer con todo”. Lo mismo hizo el secretario general aurinegro, Evaristo González, que compartió imágenes de la jugada del penal y lo tildó de “vergonzoso”.

“Esto no les da vergüenza. Esta impunidad de que te cobren a favor cualquier mamarracho. La tristeza de ver este nivel de referato. Y lo peor es dejar que esto continúe. ¿Esto es penal?”, escribió el dirigente en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el segundo vicepresidente de Nacional, Gonzalo Lucas, sostuvo que los estados de Whatsapp de Ruglio son agresivos, violentos y operan. A su vez, criticó que la prensa hable de que Nacional juega mal. “Prendo la tele y de lo que se habla es de que Nacional juega mal, de que hubo nuevamente fallos arbitrales y de los estados de Ruglio”, alegó en el programa Todo pelota de Radio Carve Deportiva.

“Para mí acá hay una campaña claramente orquestada con un gran motivo que es ir por la reelección [en Peñarol] liderada por Ruglio”, sostuvo, refiriéndose a las elecciones de Peñarol que serán a fin de año”.

“A mí realmente las cosas que pone Ruglio me parecen fuera de tono, fuera de lugar, me parecen un disparate”, agregó.

Sobre los árbitros, consideró que “puede haber errores, pero no hay mala voluntad”. Por otra parte, atentó contra los directivos de Peñarol, indicando que la mayoría se manifiesta en redes sociales, mientras que de Nacional sólo son algunos.

“¿Somos todos los dirigentes de Nacional los que hacemos eso? De Peñarol son todos, o la mayoría. Y los periodistas partidarios hacen el mismo discurso”, finalizó.