La instancia soñada, la que ni siquiera había sido soñada en 1928, cuando aquellos muchachos fernandinos daban vida al Batacazo, que seguramente tampoco podía ser imaginada cuatro años después, cuando debieron ponerse más serios en el nombre y se pasaron a Deportivo Maldonado, ha llegado.

Este jueves, en el imponente estadio Castelão de la no menos impactante ciudad costera de Fortaleza, con sus 34 kilómetros de costa y sus casi tres millones de habitantes, el humilde conjunto de Maldonado intentará dar el salto histórico y clasificar a la fase 3 de la Libertadores, lo que le significará no sólo un importante ingreso económico inmediato, sino la continuidad internacional de competencia de por lo menos seis partidos más, porque los clubes que pasan a la fase 3 saben que si siguen ganando pasan a los grupos de la Libertadores y, si no lo hacen, continúan en la fase de grupos de la Sudamericana. Las 21.00 de nuestros relojes serán la hora señalada.

El equipo uruguayo, que hizo un enorme partido en su empate de la semana anterior en el Campus, donde estuvo muy cerca de ganarlo, sabe que con un planteo similar y un despliegue de las mismas características dará lucha al león del Nordeste, que está jugando su segunda Libertadores, después de haber hecho una gran competencia el año pasado.

Cancha

El jueves el elenco rojiverde no podrá contar con una de sus figuras más desnivelantes, el canario de Los Cerrillos Maximiliano Cantera, que debe terminar de cumplir la sanción por expulsión cuando jugó la Sudamericana con Nacional.

Aun así, el equipo de Fabián Coito tuvo en el partido inicial ritmo y capacidad de oposición suficiente como para pensar que en el Castelão intentará un juego similar y tal vez tendrá más espacios para el contragolpe.

Es lo que espera también el entrenador argento de los brasileños, Juan Vojvoda, que manifestó que espera un partido de transiciones, con los suyos proponiendo juego y sus rivales “cerrando líneas y jugando con los espacios”.

Al parecer, Fortaleza podría cambiar a alguno de sus delanteros, potenciando el presente goleador de Thiago Galhardo con los argentinos Silvio Romero y Juan Martín Lucero. También podría repetir Romarinho, que lo hizo muy bien en el Campus, o el otro argentino, Tomás Pochettino, que también estuvo en el once inicial en la ida.

Coito seguramente repetirá el equipo que empezó en el debut del Deportivo. Saldría a la cancha con Guillermo Reyes; Guillermo Cotugno, Ángel Cayetano, Martín Ferreira, Agustín Alfaro; Nicolás Queiroz, Facundo Píriz, Eduardo Darías, Tomás Fernández; Hernán Toledo, Claudio Paul Spinelli.

Fortaleza, como está dicho, no ha revelado su línea atacante, pero en el resto mantendría a Fernando Miguel; Guilherme Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Lucas Sasha, Caio Alexandre, y ahí la combinación que elija el DT: Romarinho o Romero, Pochettino o Lucero y Thiago Galhardo.

El partido es arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, y como tiene su definición por puntos, si hay un ganador es el que clasifica, en tanto que si repiten empate todo se decide por penales.