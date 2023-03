Diego Aguirre viajó en la mañana de este domingo a Paraguay para asumir como entrenador del club Olimpia, tras casi un año sin dirigir, luego de haber tenido su última experiencia como entrenador en Cruz Azul de México.

Aguirre fue uno de los tres candidatos a entrenador de la selección uruguaya, tras la salida de Oscar Washington Tabárez. La Fiera presentó su proyecto a la Asociación Uruguaya de Fútbol, al igual que Alexander Medina y Diego Alonso, quien fue seleccionado para ocupar el cargo y dirigir en el Mundial de Qatar.

Consultado sobre lo que sucedió en ese momento, Aguirre comentó que son cosas que forman “parte de esta profesión”. “Me generaba una gran ilusión, pero no se dio. Lo tomo como parte de una carrera de muchos años y de cantidad de cosas buenas que me han pasado y otras que no. Obviamente fue algo que me dolió. Sentía que podía ser, me ilusionaba, pero no dependía de mí. Intenté dejarlo atrás y mirar para adelante”, sostuvo en entrevista con el programa Polideportivo de canal 12.

Ante la pregunta de si mantiene el sueño de dirigir a Uruguay, Aguirre sostuvo que “no es que sea un sueño o no, es un deseo, pero lo saqué de la cabeza y ya está. Seguir mi camino, que ojalá sea de muchos años más y tratar de buscar éxitos”.

A sus 57 años, se encargará de uno de los grandes equipos de Sudamérica como es Olimpia para disputar el Torneo Apertura que recién comenzó y en el que Olimpia se ubica en la cuarta posición. Como entrenador debutó en Plaza Colonia en 2002 y luego llegó a Peñarol (donde salió campeón en 2003 y en 2010, en su segundo mandato) y también en Uruguay dirigió a Wanderers. Entre los equipos que dirigió se destacan Alianza Lima, San Lorenzo de Almagro y los brasileños Inter, Atlético Mineiro y San Pablo. Además, dirigió la selección uruguaya sub 20 entre 2007 y 2009.