La FIFA pospuso el sorteo de la Copa Mundial Sub-20 debido a que Indonesia, que oficiará de anfitrión, no está de acuerdo con la participación de Israel, según confirmó este domingo la Federación de Fútbol de Indonesia. Irak, otro de los países participantes, está en la misma postura que Indonesia.

El sorteo se iba a realizar este viernes 31 de marzo en Denpasar, Bali, pero la polémica entre estas naciones generó la decisión de la FIFA.

Fue el propio gobernador de Bali, Wayan Koster, el que pidió que vetaran a Israel debido a que Indonesia apoya diplomáticamente la causa palestina. Koster, el encargado de firmar una garantía gubernamental para que el país asiático sea sede del certamen mundialista juvenil, ahora rechazó la presencia de la selección de Israel en el sorteo. FIFA entendió que la negación de Koster es lo mismo que el no cumplimiento de la garantía firmada.

Además, días atrás grupos conservadores islámicos llevaron a cabo manifestaciones en la capital Jakarta en contra de la participación de Israel, que clasificó por primera vez a esta competencia luego de caer en la final del Europeo Sub 19 ante Inglaterra.

Con 277 millones de habitantes, Indonesia es el país de mayoría musulmana más poblado del mundo y no tiene relaciones formales con Israel. La FIFA no confirmó directamente que el evento podría ser cancelado, pero sí manifestó que está calculando el impacto negativo que podría tener la cancelación del sorteo y sin sorteo, no hay torneo.

Algunas de las sanciones a las que se podría enfrentar Indonesia por la cancelación del torneo son ser “congelada” por la FIFA –ser impedida de participar en actividades relacionadas con el calendario de la FIFA–, además de no poder albergar más eventos deportivos, lo que podría significar un impacto negativo para jugadores, entrenadores, árbitros, clubes y comunidades relacionadas al deporte.