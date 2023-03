Se terminó la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) y, como el tiempo no para, hay definiciones que ya comenzaron a disputarse. Lo consumado fue que Urunday Universitario descendió junto a Olimpia –y Stockolmo, que en realidad nunca jugó la LUB–, y esos son los clubes que ya no cuentan para la recta final de la temporada. Mientras en Maldonado se jugará el Súper 4 para que los de arriba, ya clasificados a cuartos de final, no pierdan rodaje, los play in se echaron a andar para dilucidar quiénes serán los tres que completen la grilla de los ocho mejores.

Una cosa a la vez

El lunes jugarán el primer partido entre ellos Urupán y Trouville. Será en la cancha de los pandenses a partir de las 20.15. La localía no es la única ventaja a favor de los dirigidos por Esteban Yaquinta: por haber terminado mejor ubicados en la tabla de posiciones, comienzan el play in al mejor de cinco ganándolo 1-0. Más claro: si Urupán gana el lunes, deja la serie match point a su favor.

En esa situación de ventaja 1-0 estaba Larre Borges ante Goes. Y el Larre ganó (74-70, con enorme partido de Ricardo Glenn –25 puntos y 12 rebotes–, bien secundado por Leandro García Morales –12 tantos, 6 asistencias–), así que quedó a una victoria de clasificarse a cuartos de final. Para Goes, una vez más, no hay mañana: tiene que ganar tres al hilo para dar vuelta el asunto. Vale recordar que Goes, si no hubiera sido por la quita de puntos tras los incidentes después del clásico ante Aguada, pudo arrancar con ventaja deportiva, porque hubiera terminado más arriba en la tabla. Volverán a jugar el martes en cancha de Goes a las 20.30.

La tercera y última serie de play in es Peñarol-Aguada. El cruce no empezó porque los carboneros estaban disputando los cuartos de final de la Basketball Champions League Americas, donde quedaron eliminados ante el Franca de Brasil tras perder 87-72. Carboneros y aguateros empezarán su mano a mano el jueves. La ventaja deportiva es para Aguada 1-0.

Jugar para esperar

Biguá, Hebraica y Macabi, Malvín y Defensor Sporting jugarán el Súper 4 en el Campus Municipal de Maldonado. La doble fecha inicial será el martes, con Hebraica-Malvín desde las 19.15 y Biguá-Sporting a continuación, 21.30. El miércoles se definirá todo, jugando los perdedores a primera hora y los ganadores en el juego de fondo.

El cuadrangular no tiene otro objetivo que mantener los equipos en rodaje y, a la par, dar algo de espectáculo con los mejores jugadores en cancha. Más allá de esto, lo importante es mirar de reojo lo que sucede en los play in: Biguá espera rival de Larre-Goes, Macabi observará con atención lo que hagan Aguada y Peñarol, mientras que Malvín prestará atención a Urupán-Trouville. Sporting ya sabe que en cuartos de final jugará ante Nacional.

Series de play in

Lunes

20.15 Urupán (1)-(0) Trouville. Cancha Urupán

Martes

20.30 Goes (0)-(2) Larre Borges. Cancha Goes

Jueves

20.15 Aguada (1)-(0) Peñarol. Cancha Aguada

Súper 4

Martes

19.15 Macabi - Malvín. Campus Municipal

21.30 Biguá - Sporting. Campus Municipal

Miércoles

19.15 Tercer puesto. Campus Municipal

21.30 Final. Campus Municipal.