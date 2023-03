Santiago Mele (C), el 21 de marzo, durante un entrenamiento de Uruguay en Tokio, Japón.

Este miércoles Marcelo Broli entrenó con el plantel completo de Uruguay en Japón, de cara al partido amistoso de este viernes a las 7.30 en el estadio Nacional de Tokio.

Segundo entrenamiento



Broli tuvo por primera vez a los 23 convocados para preparar el primer amistoso en terreno asiático.



¡Mirá cómo fue en https://t.co/qVMBrYKoRh! #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/T9jVs6pUcZ — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 22, 2023

Al salir del Centro de Entrenamiento de Tokio, un grupo de japoneses esperaron a la selección para sacarse fotos y pedir autógrafos. El futbolista más solicitado fue Federico Valverde, al que varios japoneses esperaron con fotos y pancartas.

A su vez, una pareja de hinchas esperó a la celeste con una bandera de Peñarol, por lo que Matías Arezo grabó el momento y lo compartió con su club, que lo posteó en redes sociales oficiales.

Que ganas de volver

Por otra parte, Giovanni González habló con AUF TV y se mostró muy emocionado por su regreso a la selección. El ex River Plate y Peñarol habló de su momento personal. “Ya hace un año que estoy en España y el fútbol español te da muchas cosas, es una de las mejores ligas del mundo y competir contra grandes futbolistas te da muchas cosas, he crecido en varios aspectos de mi juego y humanamente por lo que me siento muy bien”, sostuvo el defensa de Mallorca.