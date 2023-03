Larre Borges y Goes, el 10 de marzo, en la cancha de Larre Borges.

Fase de mano a mano, fase picante en la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Hubo partidos vibrantes, fallos polémicos, suspensiones increíbles, cierres en la hora, equipos emparejados, un eliminado y otro que avanzó a los cuartos de final. Como si fuera poco, el Súper 4 no pudo terminar porque la humedad fue protagonista en el Campus Municipal fernandino cuando Biguá y Hebraica buscaban el título.

Por los play-in hay dos partidos este lunes. Por un lado, en el Palacio Peñarol se enfrentarán el local y Aguada por una serie que va empatada 1-1 tras la victoria del carbonero 77-69. El juego comenzará a las 20.15 y será televisado.

Sin pantalla y a la misma hora, Trouville y Urupán irán por el cuarto punto en el gimnasio de los de Pocitos. Los pandenses lideran la eliminatoria 2-1, por lo que si ganan esta noche avanzarán a los cuartos de final, donde los está esperando Malvín. Si el punto es de los rojos, habrá un quinto y decisivo partido.

El que ya pasó a los cuartos y sabe que será rival de Biguá, el actual bicampeón, es Larre Borges. Los de la Unión se impusieron 3-1 sobre Goes en una eliminatoria que estuvo llena de perlas. Para empezar, empezó un día y terminó otro, porque los relojes de 24 segundos dejaron de funcionar correctamente. No pudo ser solucionado el inconveniente y los árbitros decidieron suspender lo que quedaba. En el regreso a la cancha, el tanteador era 82-81 para Larre. Fueron básicamente punto a punto, siempre con los de la Unión al frente. Cuando faltaban nueve segundos y atacaba Goes estando dos puntos abajo, los árbitros cobraron una falta de ataque de Joaquín Osimani a Leandro García Morales, infracción que fue muy protestada. García Morales, como es su costumbre, metió los libres y sentenció la llave.

Arriba qué

Lo que se sabe es lo que está: uno de los cuartos de final es Biguá-Larre, otro es Defensor Sporting-Nacional. Precisamente, son llaves que están relacionadas, porque los ganadores de ambas se medirán en semifinales.

Como se dijo antes, Malvín puede saber este lunes si su rival será Urupán o si tendrá que esperar un juego más para saber si se enfrentará a los pandenses o a Trouville. El que esperará aún más es Hebraica y Macabi, que sigue expectante del cruce entre carboneros y aguateros, a quienes, contando el de este lunes, les faltará al menos un partido más para saber quién se queda con el pasaje a cuartos.

Lo que está por definirse es el Súper 4. Biguá y Macabi estaban en el calentamiento previo, pero la cancha estaba húmeda, los árbitros lo advirtieron y no empezó el partido. Según supo la diaria, la final se jugará el miércoles a las 20.15, nuevamente en el Campus de Maldonado. La suspensión pareció razonable: más allá de que el premio de la final sea la clasificación a la Liga Sudamericana, los jugadores de los equipos emparejados tienen toda la expectativa depositada en los cuartos de final, principio del final de la LUB.