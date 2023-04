Entre el 18 y el 23 de abril se celebrará en Panamá el Panamericano de ciclismo, con las modalidades de contrarreloj individual y ruta. Habrá competencia en las categorías Élite, Sub 23 y Júnior en masculino, así como Élite y Júnior en femenino. El recorrido en la prueba de ruta será alrededor de un circuito de 12,8 kilómetros en cada vuelta. Los hombres tendrán una prueba de 204 km (16 vueltas), mientras que las mujeres rodarán 102 km (8 vueltas). Cada prueba otorgará un cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024 y 19 cupos para los Juegos Panamericanos.

Héctor Rondán, entrenador de la selección que está trabajando desde el 15 de marzo, aseguró que junto a su cuerpo técnico conformado por Miguel Díaz y Fernando Justet estudiaron el recorrido para seleccionar a los corredores. “Llevamos gente para un posible sprint, y gente para un trabajo que puede ser duro. Tenemos una selección compensada, muy buena”, remarcó

“Nosotros no queremos que nadie se sienta líder; todos somos trabajadores”, dijo sobre su filosofía, también resaltando que todavía no conoce psicológicamente a todos y no quiere otorgarles presiones que les puedan perjudicar. “Prefiero que salgan todos con el buzo de trabajo y luego ir formando la carrera. Tenemos gente para todos los terrenos. La unión hace la fuerza y tenemos fuerza, hace falta que esté junta y lo vamos a conseguir”, valoró.

Uno de ellos es el campeón nacional Leonel Rodríguez, especialista en los sprint, quien el domingo al terminar la Vuelta Ciclista, en la que ayudó a Cerro Largo a conseguir su primer título, afirmó: “Como ciclista, mi próximo objetivo es hacer podio en un campeonato panamericano”. Aclaró que no es el objetivo que se marca para este 23 de abril, fecha en la que se propone “dar lo máximo, pelear por la celeste como corresponde”. Rodríguez se siente satisfecho con su evolución como ciclista y sabe que las oportunidades en la selección llegan por su buen nivel: “Cuando salí campeón nacional dije que todos los objetivos que me he propuesto los he cumplido. El último se cumplió ahora que era ganar una Vuelta del Uruguay”, resaltó.

En la cancha

“Es un orgullo para mí formar parte de la selección uruguaya”, dijo Sebastián Rodríguez, quien corrió la vuelta por el San Antonio de Florida y ganó el premio Sprinter. “Muy contento, muy orgulloso de que me hayan citado y voy a defender la celeste con uñas y dientes”, sentenció. Rodríguez es un corredor de equipo, así se siente: “Voy a dar todo lo mío para apoyar a mis compañeros, y si me toca a mí, me toca a mí, pero creo que voy a dejar todo para que mis compañeros puedan estar adelante”.

Entre los desvelos de Rondán para la selección, está la poca cantidad de ciclistas con proyección que ve. Por eso afirma: “Le vamos a dar cabida a los corredores jóvenes”.

Pablo Bonilla es uno de ellos. Ganador de Rutas y la Vuelta en Sub 23, se irá a correr a España para una nueva experiencia europea. “Por suerte Rondán confió en mí para ir al Panamericano. Es muy lindo representar al país de uno”, aseguró.

Roderyck Asconeguy fue el mejor uruguayo en la Vuelta al terminar segundo detrás de Jorge Giacinti. “Tengo tranquilidad de que estoy en un buen nivel para poder disputar los primeros lugares”, dijo de cara a la actividad de selección. “Hay mucho en juego, hay un cupo para los JJOO y ¿quién no quiere ganarlo?”, preguntó. También señaló que el cupo es para el país por lo que hay que “tratar de que cualquiera lo logre”. Asconeguy destacó a un compañero en particular: “Si no se da la oportunidad de disputar la carrera, daré todo lo posible para que Eric Fagúndez, que tiene un gran nivel, obtenga la mejor posición. Es quizás el ciclista que vamos a tener en mejor forma en esta carrera”. Al respecto, dijo que hay que ser realistas, ya que los que tienen más posibilidades “son los que están corriendo en Europa, porque son los que tienen más fogueo internacional”.

Pablo Bonilla, el 9 de abril, durante la etapa 10. Foto: Alessandro Maradei

“Lo que estamos transmitiendo nosotros es poder estar en contacto con todos los departamentos: federaciones y clubes. Tener reuniones para transmitir lo que hacemos y tener concentraciones a menudo”, comentó Rondán sobre sus objetivos al frente de la selección, más allá de esta competencia puntual. Sin embargo el impedimento es el de siempre: “Los números no son fáciles, por eso nosotros necesitamos la ayuda de toda la gente del ciclismo de nuestro país”, concluyó.

¿Preparados?

Asconeguy es fiel a lo que piensa y no le tiembla la voz al asegurar que “Uruguay no está preparado para tener una selección que haga un proceso y llegue en buen nivel a los JJOO, si es que logra la clasificación”.

Como evidencia, cuenta que luego de su medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, no tuvo “ningún tipo de apoyo para hacer un proceso y obtener un cupo para los Juegos Panamericanos”. Que fue recién ahora, con la convocatoria, que volvió a tener novedades. “Podemos lograr el objetivo con la dedicación de los ciclistas. Lo que logramos los ciclistas lo logramos por el apoyo de las familias y lo que pueden brindarnos los clubes”, evaluó.

“Creo que hay que seguir el camino que están haciendo federaciones como la de atletismo. Mandan deportistas a concentrarse en la altura, a prepararse en otros países donde hay calor y no el frío que tenemos acá en invierno. O la de remo. Tienen un lindo proyecto que llevan a cabo todos los años donde hacen concentraciones con toda la delegación, todos los años, y a la vista están los resultados que han obtenido. El ciclismo no tiene nada de eso”, insistió.

“Ojalá se pueda hacer algo así, con jóvenes, e ir mezclando Sub 23 con gente de experiencia para ir formando una base de selección y cuando los más grandes no estén más, esos que eran Sub 23 ya hayan recibido la experiencia. Que ellos después puedan seguir enseñando a los que vienen de abajo. Estamos bastante lejos de eso, pero sería el camino adecuado”, diagnosticó el ciclista de Villa Teresa.