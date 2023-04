Guillermo May luego del convertir el segundo gol de Danubio a Emelec, este miércoles, en el estadio Centenario.

Danubio jugó como un equipo grande, local, en su casa. No importó que del otro lado estuviera un animador de siempre como el equipo eléctrico de Ecuador. El Emelec llegó a Montevideo y sufrió las mejores versiones del equipo de la curva. Guillermo May fue quizás lo más destacado del primer tiempo y de los últimos partidos del equipo de la franja. El muchacho de 25 años siempre la quiso, supo cómo ir ubicándose en el puzle del ataque y terminó por ser auxilio, respiro, oportunidad.

Los fanáticos de la franja se mudaron al Parque Batlle y llevaron consigo todo aquello pertinente a la identidad. No pararon de alentar. Papelito Sebastián Fernández es un acompañante nato, insistió en los embates de May y terminó por cruzarse con el gol, o con esa sensación de seguridad al hacer las cosas. Por su parte desde el fondo Leandro Sosa, tuvo como cada vez que puede, su oportunidad desde la distancia. Danubio se impuso al equipo ecuatoriano que no terminó de acostumbrarse al otoño de la ciudad sureña. El 1-0 llegó con la firma de Juan Millán, que estaba más despierto que ninguno para el rebote tras un cabezazo de Martín Rea que todos quedamos mirando.

Danubio pudo haber asegurado con premura el partido, pero las circunstancias le permitieron a la visita crecer en el campo con la lógica de juego que lo caracteriza. Danubio apeló a la fuerza defensiva, entonces, y Emelec no terminó por vulnerar la última línea, por lo que terminó probando a distancia para el arco de Mauro Goicoechea que nunca perdió el control de los hechos. En tiempos de zozobra, buenos fueron los contragolpes del equipo de Esteban Conde. Los condimentos hicieron del partido un atractivo fundado en la dinámica de ir y venir más que en los destellos de magia.

El equipo ecuatoriano no perdió la línea sin embargo y sobre todo para los segundos cuarenta y cinco minutos, se plantó de otra manera contrarrestando el buen momento del equipo local. Danubio entonces terminó por confirmar también desde el sector defensivo, el manejo del tiempo, la cuestión de las ansiedades. Guille May siguió siendo descarga y Sebastián Fernández tuvo que colaborar en la primera línea de las cosas. Apenas se generó preocupación para el banco donde el Coco Esteban Conde se acostumbra a jugar sin pelota.

Entre la falta de claridad del equipo ecuatoriano y la creciente confianza del equipo de la Curva de Maroñas, el partido se fue inclinando. Franco González tras una jugada individual pudo poner a Danubio al frente y con otra perspectiva pero el arquero ecuatoriano Pedro Ortiz significó la resistencia. El partido entró en una meseta de indefiniciones, los entrenadores buscaron en los bancos la respuesta al vértigo. Fue desde la distancia que cayó la siguiente emoción que exigió el esfuerzo nuevamente de Pedro Ortiz que se convirtió en figura, tras un disparo de Facundo Saravia.

Emelec entró en la imprecisión y cuando pudo acercarse al arco de Mauro Goicoechea no supo culminar y todos los ataques se esfumaron. Es cierto que Danubio tampoco llegó con grandes chances en el segundo tiempo a pesar del ingreso de Diego Vera. Nuevamente Saravia probó de lejos y exigió al arquero, pero aquello también fue un diagnóstico de profundidad. A Danubio le quedó cómodo el gol de ventaja, y a Emelec de alguna manera también, siendo una noche opaca la de la visita.

Danubio creció en aliento y mermó en el juego. Con Papelito Fernández se había ido la última chispa. Pero sobre el final Guillermo May tras un gran pase, ganó un mano a mano y definió con grandeza frente al arquero. Hacía años que no veíamos a la franja en copas foráneas, y se notó en el lustre. Danubio cumplió y ganó en su debut frente a Emelec en el Estadio Centenario.

05.04.2023 Copa Sudamericana

Estadio Centenario

Árbitros: John Ospina, Sebastián Vela y Dionisio Ruiz (Terna de Colombia)

Danubio (2): Mauro Goicoechea; Rafael Haller, Martín Rea, Lucas Ferreira, Facundo Saravia (81′ Santiago Romero) y Leandro Sosa (71′ Kevin Lewis); Juan Millán, Franco González (63′ Santiago Silva), Alejo Cruz (71′ Santiago Etchebarne); Guillermo May y Sebastián Fernández (63′ Diego Vera). Entrenador: Esteban Conde.

Emelec (0): Pedro Ortiz; Romario Caicedo (67′ Edgar Lastre), Aníbal Leguizamón, Cain Fara y Bleiner Agrón; Joseph Alejandro Espinoza, Cristhian Valencia (67′ José Alberti), José Francisco Cevallos y Diego García; Bryan Carabalí y Alejandro Cabeza (71′ Tommy Chamba). Entrenador: Miguel Rondelli.

Goles: 6′ Juan Millán (D), 90′ Guillermo May (D).